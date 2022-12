Obdachlose müssen Eiszeit trotzen: Bürgermeisterin hilft – „Man darf die Augen vor Armut nicht verschließen“

Von: Nina Bautz

Ein Nachtquartier in der Unterführung an der Theresienwiese. © Lobinger

Schon nach wenigen Minuten frieren die Füße und Hände. Die Kälte derzeit ist für alle Münchner eine Herausforderung. Wie muss es dann erst denen ergehen, die im Freien schlafen? Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hat Obdachlose besucht.

München – Minus elf Grad. Eisiger Wind pfeift in die Unterführung an der Theresienwiese, Schnee weht herein. Hier, mitten im reichen München, schlafen unter extremsten Bedingungen Nacht für Nacht Obdachlose. Als der weiße Transporter des Vereins Kältebus München davor parkt, erhellen sich die Gesichter der Menschen. Auch die Dritte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) steigt mit aus, schleppt Töpfe und Kannen. Sie hat sich am Freitag anonym als Helferin engagiert.

Auch in München sinkt die Spendenbereitschaft aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage

Sie wolle auf die sinkende Spendenbereitschaft aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage aufmerksam machen – für diesen Verein, aber auch für andere soziale Organisationen –, erklärt die Kommunalpolitikerin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich will den Blick auf Stellen in der Stadt lenken, die sonst nicht so im Fokus stehen. Man darf die Augen vor Armut nicht verschließen.“



Katrin Habenschaden hilft bei der Vorbereitung des Essens für die Obdachlosen. © Lobinger

Ein wenig Wärme in der Eiszeit: Der Verein Kältebus verbreitet sie Tag für Tag an vielen Stellen in München, bringt ehrenamtlich warme Mahlzeiten und Getränke sowie Hygieneartikel, Decken und Planen zu den Ärmsten in die kalte Nacht. Vorstand Berthold Troitsch schätzt, dass im Winter trotz Frosttemperaturen etwa 300 Menschen auf der Straße leben.

Einsatz in der Kälte: Katrin Habenschaden übergibt Essen an einen Obdachlosen. © Lobinger

Er höre oft das Argument, dass es ja genug Plätze in warmen Einrichtungen gebe. „Viele aber wollen dort nicht hin – etwa weil sie sich bei einer Aufnahme von ihrem Partner oder Hund trennen müssen. Andere haben Bedenken wegen der vermeintlich schlechten hygienischen Zustände oder Angst vor Streitereien auf engem Raum. Das muss man akzeptieren.“ Und man kann Hilfe anbieten: Meist fährt der Kältebus etwa 15 Stellen am Abend an, sucht auch extra Einzelpersonen an versteckten Plätzen auf. Die abendlichen Touren wechseln ständig.

3-Gänge-Menü soll Kraft für die kalte Nacht geben

Für die heutige warme Mahlzeit hat Katrin Habenschaden vorher fleißig Rosenkohl geschnippelt. Es gibt Putengeschnetzeltes mit Gemüse und Kartoffeln, danach Vanillepudding mit Schokolade, dazu heiße Getränke. Das Essen soll Energie in der Kälte geben, eine Suppe reicht da nicht aus. Ein Gedanke beschäftigt die frierende Bürgermeisterin an diesem Abend besonders: „Ich habe immer daran gedacht, danach heimzukommen, eine warme Dusche zu nehmen und mir eine Wärmflasche zu holen – aber diese Menschen hier, die haben die eiskalte Nacht noch vor sich.“

Wenn Sie für den Verein spenden wollen, können Sie das unter: Kältebus München e.V., Sozialbank, IBAN: DE53 7002 0500 0009 8372 00.