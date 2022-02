OB Reiter hat das Nachsehen: Ex-Künstlerhaus wurde verkauft, aber nicht an die Stadt München - „Enttäuscht“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Die Bürgerinitiative „Ausspekuliert“ kämpft für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung wegen der schlimmen Zustände im ehemaligen Künstlerhaus in der Thalkirchner Straße 80 © Foto: Michael Westermann

Bittere Nachricht für die Mieter der Thalkirchner Straße 80: Das ehemalige Künstlerhaus ist verkauft. Doch nicht etwa an die Stadt - obwohl OB Dieter Reiter sich darum bemüht hatte. Eigentümer ist jetzt ein Investor. Den Mietern droht der Auszug.

München - Seine Worte hatten den Bewohnern in der Thalkirchner Straße 80 große Hoffnungen gemacht: „Ich kann die Mieterinnen und Mieter beruhigen, wir nehmen die Sache sehr ernst“, hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter versprochen. Doch helfen konnte er ihnen schlussendlich doch nicht. Denn nach Informationen unserer Redaktion wurde das ehemalige Künstlerhaus inzwischen verkauft - doch nicht etwa an die Landeshauptstadt München, wie Reiter den Mietern in Aussicht gestellt hatte.

Im Kommunalausschuss kam nun die ganze Wahrheit zu dem Thema auf den Tisch. Laut Bürgermeisterin Verena Dietl gab es eine Diskussion rund um die missliche Lage in der Thalkirchner Straße. Denn das Haus ist marode, die Bewohner fürchten um ihr Zuhause. Ein Investor hatte es gekauft und ging danach pleite. Lange war die Zukunft des Hauses und seiner Bewohner ungewiss. Doch jetzt ist klar: Es gibt einen neuen Eigentümer.

München: Ex-Künstlerhaus hat einen neuen Eigentümer - doch die Stadt bekam es trotz intensiver Bemühungen nicht

„Das Objekt Thalkirchner Straße 80 wurde am Montag an einen Dritten verkauft, laut dem beauftragten Makler erfolgte auch bereits die notarielle Beurkundung“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl. Bitter für die Mieterinnen und Mieter: „Die Landeshauptstadt München kam nicht zum Zuge, obwohl sie seit fast einem halben Jahr alles unternommen hat, um beim Bieterverfahren angemessen berücksichtigt zu werden.“ Dietl weiter: „Ich bedauere, dass wir keine reale Chance hatte, den Mieter*innen mit einem Kauf der Immobilie zu helfen. Ich appelliere an den neuen Eigentümer, die Menschen dort auch dauerhaft wohnen zu lassen. Den Mieter*innen wünsche ich alles Gute.“

Sie sind nun enttäuscht. Von einem „Hoffnungsschimmer“ hatte Tilman Schaich, Schauspieler und Mieter in dem Mehrfamilienhaus, zuletzt noch gesprochen, als OB Reiter sich für die Münchner Immobilie stark gemacht hatte. Die Stadt prüfe „im Rahmen einer Due-Dilligence-Prüfung die für die Stadt bestehenden Möglichkeiten, das Haus zu kaufen“, bestätigte Maren Kowitz, Sprecherin des Kommunalreferats, unserer Redaktion. Doch Reiter sagte im Bayerischen Rundfunk auch, dass letztlich „der Insolvenzverwalter an den Höchstbietenden veräußern muss“. Das ist nun geschehen - und die Stadt hatte das Nachsehen.