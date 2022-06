München: Ohnmacht nach Bienenstich – in fünf Meter tiefer Baustelle

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In München wurde ein Bauarbeiter, der sich in einer tiefen Grube einer Baustelle befand, von einer Biene gestochen und erlitt eine Schockreaktion.

München – Zu einem unschönen Vorfall kam es am Donnerstag, 9. Juni, gegen 16.50 Uhr auf einer Baustelle in München. Ein 53-jähriger Arbeiter befand sich in einem tiefen Loch, als er von einer Biene gestochen wurde. Er erlitt eine Schockreaktion und wurde bewusstlos.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Einsatz auf Baustelle: Mann nach Bienenstich bewusstlos – Feuerwehr rettet

Spezialisten musste den Mann anschließend aus fünf Metern Tiefe retten. Die Feuerwehr war dabei mit mehreren Rettungs- und Spezialfahrzeugen im Einsatz. Ein Team von Höhen- und Tiefenrettern holte den 53-Jährigen mit einer sogenannten Schleifkorbtrage aus der Baustelle an die Oberfläche, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Zur Behandlung wurde der Mann nach dem Vorfall am Donnerstag in den Schockraum einer Klinik gebracht. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.