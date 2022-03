Münchens OB Reiter: Kein klares Ja zu Oktoberfest

Wiesn trotz Ukraine-Krieg? OB Reiter skeptisch - Viele Fragen noch offen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD/links) auf dem Oktoberfest 2019. Nach der Corona-Pause könnte es im Frühjahr wieder mit den Volksfesten auf der Theresienwiese losgehen. © Sven Hoppe/dpa

Mit Blick auf das Frühlingsfest gibt sich Münchens OB Reiter optimistisch. Bezüglich des Oktoberfests will er sich dagegen noch nicht festlegen.

München – Wird das Frühlingsfest in München umzäunt? OB Dieter Reiter (SPD) geht zumindest davon aus, dass solch eine Maßnahme ergriffen werden muss. Ohne eine derartige Regelung wäre es schwer, Zugänge und beispielsweise den Zutritt mit 3G zu kontrollieren. Das sagte der Rathaus-Chef in einem Interview mit München TV.

Frühlingsfest in München: OB Reiter sieht Hygienekonzept als Voraussetzung

Reiter ist aber generell zuversichtlich, dass das Frühlingsfest auf der Theresienwiese vom 22. April bis zum 8. Mai stattfinden kann, nachdem es wegen Corona zweimal ausgefallen war. Voraussetzung allerdings sei ein Hygienekonzept, das der Veranstalter noch vorlegen muss. Anders als beim Oktoberfest ist nicht die Stadt Ausrichter, sondern der Bund der Münchner Schausteller. „Mit einem vernünftigen, schlüssigen Hygienekonzept ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es stattfinden kann“, sagt Reiter.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Das Konzept mit Zugangsbeschränkungen muss kontrollierbar sein, weshalb Reiter die Zäune ins Gespräch bringt. Reiter persönlich würde sich sehr freuen, wenn die Gaudi stattfinden könnte. „Es wäre nach fast zweieinhalb Jahren mal etwas anderes, wieder ein Fest zu eröffnen.“

Der Vorteil des Frühlingsfestes sei, dass es nationale Kundschaft haben werde – anders als das Oktoberfest mit Gästen aus Asien oder Amerika. „Das macht es für die Wiesn nicht so einfach“, sagte Münchens OB.



Münchens OB Reiter denkt über die Planung des Frühlings- und Oktoberfestes nach. © Marcus Schlaf

Lesen Sie auch Nach München-OB Reiter: Kommunalreferentin Kristina Frank ebenfalls mit Corona infiziert Reiter regiert vom Küchentisch: Der OB muss in Quarantäne, er hat Corona. Das ergab ein PCR-Test am Mittwochnachmittag. Es gehe ihm aber so weit ganz gut, teilte eine Sprecherin mit. Nach München-OB Reiter: Kommunalreferentin Kristina Frank ebenfalls mit Corona infiziert Nach Söders Vorstoß stellt Holetschek klar: „Die allgemeine Impfpflicht muss natürlich kommen“ Markus Söder will die Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, vorerst nicht umsetzen. Auch die CDU geht auf Abstand. Gerät damit nun auch die allgemeine Impfpflicht ins Wackeln? Nein, heißt es aus Bayern. Nach Söders Vorstoß stellt Holetschek klar: „Die allgemeine Impfpflicht muss natürlich kommen“

Münchens OB Reiter: Kein klares Ja zu Oktoberfest

Das Frühlingsfest mit seinem Hygienekonzept könne aber durchaus eine Art Blaupause für das Oktoberfest sein, das vom 17. September bis 3. Oktober ebenfalls auf der Theresienswiese stattfinden soll.

Ein klares Ja zum Oktoberfest vermeidet Reiter. Nur weil die Staatsregierung Volksfeste wieder zulasse, bestehe kein Automatismus für die Wiesn. „Nach dem Auslaufen der epidemischen Lage ist es jetzt dann wieder Sache des Veranstalters, also der Stadt, ob das Oktoberfest stattfindet“, sagte Reiter.



Seine Freude darüber, diese Entscheidung zu treffen, sei jedoch beschränkt. „Weil es bedeutet, dass wir wieder einen Flickenteppich haben.“ Soll heißen: München könnte das Volksfest erlauben, Rosenheim aber nicht.

Oktoberfest in München: Inzidenz nicht ausschlaggebend für Entscheidung

Er werde sich nun im April in „einem kleineren Kreis“ zurückziehen. „Dort werden wir sehen, wie wir die Lage einschätzen“, sagt Reiter. Die Inzidenz jedenfalls werde nicht ausschlaggebend für die Entscheidung sein. Die werde wohl auch im Mai nicht nennenswert zurückgehen. „Da müssen wir andere Kriterien heranziehen.“

Auch der Krieg in der Ukraine werde eine Rolle spielen. Reiter sagte, man müsse sich schon fragen, „ob ich wirklich darüber nachdenken will, ein internationales Volksfest zu machen – mitten in einem Krieg in Europa.“ Es gebe noch viele Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden müssen. Was andere Rathaus-Politiker zum Thema Wiesn sagen, lesen Sie unten.

Oktoberfest in München: Meinungen sind gespalten

„Ich wünsche mir sehr, dass die Wiesn in diesem Jahr stattfinden kann“, sagt Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne). „Aber es wäre tatsächlich nicht vorstellbar, unbeschwert das Oktoberfest zu genießen, während in ukrainischen Städten Menschen russischen Bombenangriffen ausgesetzt sind und ständig um ihr Leben fürchten müssen.“ Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) will an dem größten Volksfest der Welt festhalten.

„Es ist westliche Traditionskultur. Ein Verzicht lässt russischen Aggressoren ihrem Ziel näherkommen, die westliche Kultur zu vernichten.“ Das höre er auch von seinen ukrainischen Freunden. „Ich sehe die besseren Argumente für die Wiesn. Sonst müsste man auch Bars und Discos schließen.“