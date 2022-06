Wiesn 2022 trotz steigender Corona-Zahlen? Gesundheitsexperte gibt Einschätzung ab

Von: Theresa Kuchler

Lässt Corona das Oktoberfest 2022 doch noch scheitern? Die Zahlen steigen – und Dieter Reiter will die Wiesn nur ganz oder gar nicht. Gesundheitspolitiker Johannes Wagner schätzt die Lage ein.

München – Die Vorfreude auf das Oktoberfest 2022 ist riesig. Zwei Jahre musste die Wiesn ausfallen, weil es die Pandemie nicht zugelassen hat, aber heuer kann das größte Volksfest der Welt endlich wieder steigen. Oder doch nicht? Die Corona-Infektionszahlen klettern gerade wieder nach oben. Setzt sich diese Tendenz bis zum Herbst fort, könnten die Wiesn-Pläne ernsthaft auf der Kippe stehen.

Immerhin machte Münchens* Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits klar: Das Oktoberfest 2022 gibt es nur ganz oder gar nicht. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte der SPD-Politiker, dass man Zugangsbeschränkungen schließlich „nicht vier Wochen vorher aus dem Hut zaubern“ könne. Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Johannes Wagner warnt vor falschen Versprechen zur diesjährigen Wiesn.

Oktoberfest 2022 trotz Corona? Gesundheitsexperte Johannes Wagner gibt Einschätzung ab

Der 31-jährige Arzt sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Coburg in Franken im Bundestag. In einem Interview sagte Wagner t-online.de, dass es „total schwer vorherzusehen“ sei, ob das Oktoberfest in diesem Jahr steigen kann oder nicht. Zwar würden die Infektionszahlen im Sommer erfahrungsgemäß sinken. „Allerdings gibt es Varianten, die so ansteckend sind, dass wir wieder einen Anstieg der Zahlen sehen könnten.“

Genau das ist im Moment bei dem Omikron Subtyp BA.5 zu sehen, der sich rasant in Europa ausbreitet und die Corona-Ansteckungen trotz hoher Temperaturen nach oben schnellen lässt. Mit Blick auf das Oktoberfest, das vom 17. September bis 3. Oktober 2022 stattfinden soll, sagt Wagner deshalb, es sei „so unglaublich schwer, exakte Vorhersagen zu treffen“. Ebenso schwierig sei es, bei einem Volksfest in dieser Größenordnung die Auflagen einzuhalten.

Oktoberfest in München 2022: Wagner warnt vor „falschen Versprechen“

Zum einen würden schon die Kontrollen zehntausender Menschen alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen. „Und die Kontrollen sind noch das geringste Problem“, so Wagner zu t-online.de. „Im Zelt wird es für das Personal dann unzumutbar, zwischen angetrunkenen Gästen Hygienemaßnahmen durchzusetzen. Da kann ich die Aussagen des Oberbürgermeisters gut nachvollziehen: entweder ganz oder gar nicht.“ Wagner appelliert daher, „keine falschen Versprechen“ zu machen.

Auch Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte im Mai: „Ich bin mir nicht sicher, ob es klug und richtig ist, jetzt schon Versprechen auszusprechen, dass große Menschenansammlungen im Herbst auf jeden Fall wieder möglich sein sollen“. Der gleichen Meinung ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Anders als der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er konterte Dahmen umgehend, dass er das „Ja“ zur Wiesn „auch mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie vertretbar“ finde.

Im Spätsommer sei besser absehbar, ob das Oktoberfest 2022 stattfinden kann oder nicht

Johannes Wagner schließt jedenfalls nicht aus, dass die Wiesn auch noch kurz vor dem Anstich abgeblasen wird. „Wenn man noch mal eingreifen müsste, gilt der Grundsatz: ‚Hit hard and early‘, also früh und entschlossen handeln.“ Der Gesundheitspolitiker rechnet damit, dass man bis zum Spätsommer – „Ende August, Anfang September“ – mehr Klarheit über das Virusgeschehen hat. „Dann kann man mit Sicherheit schon viel besser absehen, ob das Oktoberfest stattfindet oder nicht.“ (kuc)

