Wiesn 2022: Der Countdown läuft - in weniger als 24 Stunden kommt es zur großen Entscheidung

Von: Felix Herz

Teilen

In weniger als fünf Monaten wäre Anstich, doch noch immer steht nicht fest, ob die Wiesn 2022 stattfindet. Morgen endlich gibt es die Entscheidung.

München – Nach zwei Jahren Zwangspause soll im Jahr 2022 die Wiesn endlich wieder stattfinden – das fordern zumindest viele sehnsüchtige Münchner. Dazu zählen inzwischen auch einige prominente Politiker: So kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, die Wiesn zu besuchen, sollte sie stattfinden. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger forderte, die Wiesn dieses Jahr wieder stattfinden zu lassen. Der Wunsch ist also groß – doch wird er auch erfüllt werden?

Wiesn 2022: OB Reiter kündigt Pressekonferenz an – Entscheidung naht

Für den morgigen Freitag wurde inzwischen eine Pressekonferenz angekündigt. Um 12.30 Uhr wird Münchens OB Dieter Reiter (SPD) dann im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses bekannt geben, ob die Wiesn dieses Jahr stattfindet oder nicht.

Lange Zeit war spekuliert worden, ob das größte Volksfest der Welt in diesem Jahr guten Gewissens schon wieder durchgeführt werden kann und wenn ja, unter welchen Corona-Auflagen das über die Bühne gehen könnte. Inzwischen finden aber schon mehrere Volksfeste in Bayern statt, unter anderem das Münchner Frühlingsfest und in etwa einem Monat die Erlanger Bergkirchweih bei Nürnberg – gänzlich ohne Corona-Auflagen. Die Tendenz scheint derzeit also auf ein klares „Ja“ von Oberbürgermeister Reiter hinzudeuten.

Volksfest-Jahr 2022? Die Schausteller brauchen die Wiesn

Das Münchner Frühlingsfest, die Erlanger Bergkirchweih, Musikfestivals wie Rock im Park in Nürnberg – 2022 scheint Bayern hinsichtlich seiner vielen Volksfeste wieder weitgehend in der Normalität angekommen. Das größte aber, die Wiesn, steht noch auf halbwegs wackelnden Beinen. Für viele Schausteller eine nervenaufreibende Hängepartie, verspricht die Wiesn doch hohe Einnahmen. Morgen herrscht dann endlich Klarheit, ob, und wenn ja, mit welchen Auflagen die Wiesn 2022 stattfinden wird.