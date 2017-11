Blitzer und Unfälle: Das sind Münchens gefährlichste Ecken für Autofahrer

4.394 Mal wurde in diesem Jahr im Stadtgebiet von München an verschiedenen Ecken geblitzt! Ist das wirklich gerechtfertigt, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen?

München - Immer wieder kracht es im Stadtgebiet. Der Automobilclub „Mobil in Deutschland e.V.“ hat nun untersucht, auf welchen Straßen in München es besonders häufig zu Unfällen kommt und wo die Blitzer stehen.

Wird dort geblitzt, wo es auch am häufigsten zu Unfällen kommt - sprich: an den gefährlichsten Stellen? Oder werden die Radarfallen aufgestellt, wo Münchens Autofahrer regelmäßig auf die Tube drücken und so dem Staat Millioneneinahmen garantieren? Diesen Fragen ist der „Mobil in Deutschland e.V.“ mit einem Vergleich nachgegangen. Gegenübergestellt wurden die Straßen, an denen es 2017 bislang zu den meisten Unfällen gekommen ist, und die Standorte mit den meisten mobilen Blitzern.

Mittlerer Ring als „Blitzermeile Nr. 1“ in Deutschland

Ergebnis: In München wird im Vergleich zu den deutschen Großstädten Berlin, Köln und Hamburg am sinnvollsten geblitzt. Denn tatsächlich wird an sechs der gefährlichsten Straßen auch am häufigsten die Geschwindigkeit kontrolliert.

So liegt die Dachauer Straße mit 761 Unfällen im Zeitraum zwischen 1. Januar und 17. Oktober 2017 auf Platz zwei der gefährlichsten Straßen. Dort stehen konsequenterweise auch viele Blitzer. Mit ganzen 146 Mal im Jahr liegt sie damit auf dem ersten Platz der zehn größten Münchner Blitzmeilen. München erhält in der Gesamtbewertung mit der Note 2 auch das beste Ergebnis im Test. Kritisiert wird jedoch die Blitzerdichte am Mittleren Ring. Mittlerweile gibt es dort 60 stationäre Blitzer auf 28 Kilometern Strecke. Es sei die „Blitzermeile Nr. 1 in Deutschland“, urteilt „Mobil in Deutschland e.V.“.

Verhältnismäßig schlecht hat hingegen Berlin abgeschnitten. 29.287 Mal wird hier pro Jahr geblitzt, dabei aber nur an einer unfallbelasteten Straße tatsächlich sinnvoll. Durchgefallen ist hingegen Hamburg. Die dortige Polizei wollte keine Unfallzahlen nennen - Note 6!

