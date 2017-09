Live-Ticker: Rekord-Wahlbeteiligung in München

Wann gibt‘s die ersten Ergebnisse in der Stadt München? Wie haben unsere Wähler abgestimmt? Was sagen die Kandidaten und Parteien? Alle Infos, Ergebnisse und Stimmen gibt‘s hier im Live-Ticker.

Die Uhr tickt: Ab 18 Uhr werden die ersten Ergebnisse über die Bildschirme flimmern. Alle lokalen Ergebnisse gibt‘s allerdings nur hier bei uns.

Alle Infos zu den Ergebnissen in den Wahlkreisen finden Sie auf den folgenden Seiten: Nord, Ost, Süd, West/Mitte.

+++ AKTUALISIEREN +++

17.10 Uhr: In München lässt sich tatsächlich schon jetzt eine Rekordwahlbeteiligung feststellen. Laut Mitteilung des Kreisverwaltungsreferates (KVR) haben Stand 15.40 Uhr 79,8 % der Münchner abgestimmt. Zum Vergleich die Werte vergangener Bundestagwahlen um 16 Uhr: 2013: 63,20 %, 2005: 67,50 %, 2002: 72,80 %.

16. 30 Uhr: Nettes Fundstück aus einem Wahllokal in Haidhausen:

15.15 Uhr: Das Interesse an der Wahl bleibt rege in München: In der bayerischen Landeshauptstadt zeichnet sich am Nachmittag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2013 ab. Bis 14 Uhr gaben einschließlich Briefwahl 71,6 Prozent ihre Stimme ab - vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 57,6 Prozent.

Der Sprecher des Kreisverwaltungsreferats zeigte sich erfreut. „Es gehen sehr viele Menschen an die Wahlurnen“, sagte er. Hinzu komme die hohe Beteiligung an der Briefwahl. Nach Behördenangaben lag der Anteil der Briefwähler in München bei der letzten Bundestagswahl bei 31,4 Prozent - diesmal sind es 35,6 Prozent. In den Wahllokalen laufe zudem alles reibungslos, versicherte der Sprecher.

13.15 Uhr: In München lag die Wahlbeteiligung bis 12.00 Uhr einschließlich der Briefwahl bei 57,1 Prozent, vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 44,3 Prozent.

11.00 Uhr: Heuer zum ersten Mal im Einsatz in den Wahllokalen: Ein sogenannter Wahlkoffer mit Laptop und Drucker. Dies soll die Stimmenauszählung erleichtern und schneller machen.

10.00 Uhr: Claudia Tausend, Margarete Bause, Dieter Janecek bei den Münchner Direktkandidaten sind einige bekannte Politiker dabei. Hier stellen wir noch einmal alle Kandidaten aus allen Wahlkreisen vor.

09.35 Uhr: Im Münchner Norden gab es kurz vor dem Wahltag etwas Wirbel. Dass ein Wahllokal in der BMW-Zentrale eingerichtet wird, empfinden manche Bürger den Ort als nicht neutral genug. Auch der Kabarettist Helmut Schleich schaltete sich ein.

9.00 Uhr: Rund 9,5 Millionen Menschen im Freistaat können bei der Bundestagswahl heute ihre Stimmen abgeben. Damit kommen etwa 15 Prozent aller Wahlberechtigten (61,5 Millionen) aus Bayern, das hinter Nordrhein-Westfalen bundesweit den zweiten Rang einnimmt.

08.30 Uhr: Heute werden zwei Stimmen abgegeben. Der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist durchaus wichtig. Hier erklären wir das Ganze noch einmal.

8.02 Uhr: Hier starten wir unseren Live-Ticker am Wahl-Sonntag.

