Narrisch gut bewacht: Über 400 Polizisten im Einsatz

Nach verstärkten Aufgeboten beim Christkindlmarkt und in der Silvesternacht hat die Münchner Polizei ihr Sicherheitskonzept auch für die Faschingstage überarbeitet.

München - Die Entwicklungen des Terror-Jahres 2016 machen mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt auch in der vermeintlich unbeschwerten närrischen Zeit unverzichtbar. Das Münchner Polizeipräsidium greift dabei auf die Vorkehrungen aus der Weihnachtszeit zurück – damit auf der Feiermeile zwischen Stachus und Marienplatz die Angst keinen Platz hat.

„Es gelten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie schon in der Silvesternacht und während der Vorweihnachtszeit“, sagt Polizeisprecher Sven Müller auf tz-Nachfrage. Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten und 53 Verletzten hat auch bei den Sicherheitsbehörden in München ein Umdenken stattgefunden. Müller: „Nach den Vorfällen in Berlin haben wir unser Konzept angepasst, auch an Fasching möchten wir ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten.“

Über 400 Polizisten sind jetzt an den Faschingstagen (Wochenende bis einschließlich Dienstag) in der Innenstadt im Einsatz. Das sind etwa 100 Beamte mehr als noch im Vorjahr. „Auch eine Videoüberwachung der Kaufinger- und Neuhauserstraße zwischen Stachus und Marienplatz wird es wieder geben“, sagt Müller. Dafür hat man die sieben Kameras, die schon den Christkindlmarkt überwacht hatten, nicht abgebaut. Sie werden nun auch an Fasching gebraucht. In der Altstadtwache sitzen zwei Beamte vor den Monitoren und haben das Geschehen an fast allen Punkten der Feiermeile im Blick. Auch mit Fahndern vor Ort stehen die Polizisten in Kontakt.

Die Faschingstage sollen noch sicherer werden, die Straßen aber nicht zur Festung.

Und so läuft der Endspurt

Haben Sie für die letzten beiden Faschingstage noch genügend Kraft im Tank? Dann haben wir für Sie noch ein paar Tipps, wie Sie die fünfte Jahreszeit feucht-fröhlich oder gemütlich mit Ihren Kindern ausklingen lassen können:

Deutsches Theater – „Bal Classique“: Von Walzer bis Rumba – der Ball steht unter dem Motto „Golden Twenties“. Es spielen: Junge Münchner Symphoniker. Schwanthalerstraße 13, Beginn: Montag, 20 Uhr, Preis: ab 20 Euro/Ticket.

Tanz der Marktfrauen: Am Faschingsdienstag haben die Marktfrauen am Viktualienmarkt wieder ihren großen Auftritt (Foto: Schlaf). Der Tanz der Marktweiber gilt als Höhepunkt des Münchner Faschings. Los geht’s ab 9.30 Uhr.