Fahrgäste aus S3 am Ostbahnhof evakuiert - Chaos bei Öffentlichen

München - Wegen eines Feuerwehreinsatzes wurde der Ostbahnhof in München gesperrt. Ursache war eine qualmende S3 Richtung Mammendorf, die Fahrgäste wurden evakuiert. Es folgte ein S-Bahn-Chaos.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ 10.30 Uhr: Wie die Feuerwehr mitteilt, waren am Ostbahnhof zu keiner Zeit Fahrgäste in Gefahr. Die Feuerwehr war etwa eine Stunde im Einsatz.

+++ 9.50 Uhr: Die Details dürften den Pendlern im Chaos nicht so wichtig sein, erwähnt werden sie hier der Vollständigkeit halber trotzdem: Nicht ein Rad an einer S3 am Ostbahnhof ist heiß gelaufen, sondern eine Achse. Die Feuerwehr musste sie kühlen. Das teilt die Bahn nun mit. Der Ostbahnhof wurde vorsorglich für den gesamten Bahnverkehr bis 8.40 Uhr gesperrt.

Sperrung am Ostbahnhof wurde nach 1,5 Stunden aufgehoben - Chaos dauert an

+ Die Feuerwehr war am Ostbahnhof eine Stunde im Einsatz, um eine heiß gelaufene Achse einer S3 zu kühlen. © Westermann +++ 9.30 Uhr: Fahrgäste teilen unserer Onlineredaktion mit, dass es alles andere als rund läuft bei den Öffentlichen. Stammstrecken-Fahrgäste wurden offenbar zur U-Bahn am Ostbahnhof geschickt, da kam dann die Durchsage, dass es bei der U5 eine Störung gab und man auf andere Linien ausweichen soll. Es herrscht ziemliches Chaos. Die U5 fährt nur bis zum Stachus.

+++ 9.23 Uhr: Nach dem Feuerwehreinsatz am Ostbahnhof kommt es noch im gesamten Netz der Münchner S-Bahn zu Beeinträchtigungen.

+++ 9.20 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben. Bis auf die Linie S1 verkehren alle Linien wieder durch die Stammstrecke.

+++ 9.14 Uhr: Die S4 Geltendorf/Ebersberg verkehrt wieder durch die Stammstrecke.

Ab hier tickern wir die neuesten Informationen für Sie (aufwärts.)

Qualmende S-Bahn sorgt für Sperrung des Ostbahnhofes in München

Schock für die Fahrgäste einer S3 am Freitagmorgen: Am Ostbahnhof war für sie die Fahrt in Richtung Mammendorf abrupt zu Ende. Alle mussten raus, auch die Wartenden am Bahnsteig wurden schnellstmöglich evakuiert. Der S-Bahnverkehr wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Der Grund: Es gab eine starke Rauchentwicklung im Zug, die Polizei hat einen heißgelaufenen Radreifen im Verdacht. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Für alle Pendler im Berufsverkehr hat die Sperrung erhebliche Konsequenzen. Alle S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes entfallen auf allen Linien. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Sperrung am Ostbahnhof: So fahren die S-Bahnen derzeit (Stand 9.25 Uhr)

S1: Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

Alle Linien: Im gesamten Netz kommt es noch zu größeren Verzögerungen, Zugausfällen sowie vorzeitigen Zugwenden.

Die aktuelle Betriebslage können Sie auch auf der Webseite der Deutschen Bahn nachlesen.

Ihre S-Bahn kommt nicht? Unsere Facebook-Gruppen können helfen

Die S-Bahn fällt aus. Wie kommen Sie jetzt zur Arbeit, zur Uni, zum Arzt? Schnelle Hilfe gibt es auf Facebook. In diesen Gruppen verabreden Sie Fahrgemeinschaften oder teilen sich die Taxikosten.

Hilfe, wenn die S1 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S2 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S3 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S4 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S6 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S7 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S8 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S20 nicht kommt

kg