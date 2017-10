Sturmwarnung für die Region München: Das kommt auf uns zu

Lieber daheim bleiben und auf dem Sofa kuscheln: Am Sonntag soll es in der Landeshauptstadt und der ganzen Region München sehr ungemütlich werden.

München - Ein Ausflug im Freien ist am Sonntag in der Region München wirklich nicht zu empfehlen - es wird nämlich richtig stürmisch. Besonders vor dem Sonntagvormittag warnen die Meteorologen. Windig ist es bereits am Samstag, doch es kommt noch mehr auf uns zu.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, gilt von Samstagabend, 22 Uhr, bis zum Sonntagabend (18 Uhr) eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen für die Landeshauptstadt München, aber auch für die umliegenden Landkreise.

Orkanböen sind möglich

Erwartet werden dann Böen von 85 bis 100 Stundenkilometern aus westlicher und später nordwestlicher Richtung. Am Sonntagmorgen können die Winde auch 110 bis 115 km/h erreichen - das wären Orkanböen! Hierzu gibt es bisher schon eine Vorabinformation des DWD, noch keine amtliche Warnung. Unklar also, ob es wirklich so schlimm wird.

Herbststurm „Herwart“ ist bereits in Norddeutschland im Anmarsch. Das Volksfest Freimarkt Bremen wird aus Sicherheitsgründen am Samstag schon um 18 Uhr schließen, wie das Nachrichtenportal kreiszeitung.de berichtet*. Seine volle Kraft dürfte „Herwart“ über ganz Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten.

Meteorologe Sebastian Schappert zur bevorstehenden Sturmlage

Voraussichtlich fällt „Herwart“ jedoch nicht ganz so stark aus wie „Xavier“ Anfang Oktober. Das Fortschreiten des Herbstes könnte zudem dazu beitragen, dass er weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche.

