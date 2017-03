Kampf gegen das KVR-Chaos: 70 neue Stellen geplant

Car-Sharing, Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Diesel-Fahrverbot? In München wird viel über den Mobilitätswandel diskutiert. Doch die Praxis sieht anders aus. Die Zahl der zugelassenen Autos steigt weiterhin rapide. Das Kreisverwaltungsreferat stockt jetzt sogar seine Personaldecke auf!

München - Jeder hat es schon einmal erlebt: Lange Warteschlangen im Kreisverwaltungsreferat (KVR), vor allem bei der Fahrzeugzulassungs- und bei der Führerscheinbehörde.

Der Einwohnerzuwachs von 25.000 bis 30.000 Bürgern pro Jahr trägt maßgeblich dazu bei, dass die Mitarbeiter im KVR vielfach überlastet sind. Schon im Vorjahr hatte der Stadtrat eine Personaloffensive mit 270 neuen Stellen beschlossen, um die Wartezeiten im Bürgerbüro zu reduzieren. Das Hauptgebäude an der Ruppertstraße wird dafür aufgestockt.

Computer-Chaos im KVR: Technik-Minister soll her

Nun wird also auch die Personaldecke bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle erhöht. Die Stadt hat einen Mehrbedarf an 70,9 Stellen errechnet. Die Personalkosten in dieser Behörde erhöhen sich daher ab 2017 um etwa 2,34 Millionen Euro pro Jahr. Dies sei notwendig, um zumutbare Wartezeiten für die Bürger – auch in Spitzenzeiten – zu gewährleisten, heißt es vom KVR. Man wolle jedenfalls zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: mehr Bürgerservice und eine Entlastung der KVR-Mitarbeiter. Die Stellenmehrung soll am Dienstag im Kreisverwaltungsausschuss beschlossen werden.

Zieht man die Zulassungszahlen zu Rate, wird der Ansturm aufs KVR verständlich. Die Formel ist relativ simpel: Mit dem Zuzug steigt auch die Zahl der Autos rapide. Waren Ende 2013 noch etwa 768.000 Fahrzeuge in München gemeldet, so sind es nun schon rund 868.000. Die Zahl der Autos stieg von 664.645 auf 713.236. Auch bei der Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge geht die Kurve klar nach oben. Im Jahr 2013 lag die Zahl bei 174.102, letztes Jahr waren es bereits 216.124.

Klaus Vick