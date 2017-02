Ein Diebstahl, eine Mutter außer sich - und ein Happy End

Ein schwerbehinderter Münchner wurde bestohlen - seine Mutter startete daraufhin einen emotionalen Facebook-Aufruf. Nun nahm alles ein glückliches Ende

Nachdem Unbekannte dem schwerbehinderten Florian Schneider (36) am Dienstag, 22. Februar, den Laptop von seinem elektrischen Rollstuhl gestohlen hatten, wendete sich seine Mutter Sandy Posch mit einem emotionalen Aufruf auf Facebook an die Diebe. Der Post zeigte Wirkung, wenn auch anders als gedacht.

Christoph Hausel, Geschäftsführer der Firma Element C, meldete sich daraufhin und wollte Florian einen neuen Laptop spenden. Gesagt, getan. Knapp eine Woche später konnte Florian seinen neuen Computer in Empfang nehmen. Hausel habe früher geschäftlich für die Pfennigparade zu tun gehabt, einem Rehabilitationszentrum für körperbehinderte Menschen in München, wo auch Florian jetzt lebt und arbeitet, erzählte uns Sandy Posch. Mit einem kleinen Dankeschön drückte Florian seine Anerkennung aus. Auch Mutter Sandy fand Worte des Dankes: „Mich macht es sehr glücklich, dass es so viele gute Menschen gibt. Danke noch mal an alle.“