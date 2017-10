Leitender Oberstaatsanwalt warnt davor, Amoklauf einfach als rechtsradikal abzustempeln

Der 18-jährige David S. erschoss im Juli 2016 neun Menschen und dann sich selbst. Münchens Leitender Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst warnt nun davor, die Tat als rechtsradikal abzustempeln.

München - Münchens Leitender Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst hat davor gewarnt, den Amoklauf vom Juli 2016 ausschließlich als rechtsextrem motiviert abzustempeln. „Ich glaube, das würde der Tat nicht gerecht werden“, sagte Kornprobst am Donnerstag in München mit Blick auf ein Gutachten der Stadt, das von einer politisch Motivation des Täters ausgeht.

Der Amoklauf von David S. mit neun Toten am Olympia-Einkaufszentrum lasse sich nicht nur auf eine Ursache reduzieren, da kämen mehrere in Betracht - wie psychische Erkrankungen, Mobbing und eben auch die rechtsradikalen Ansichten. Die Psyche eines Toten könne nicht bis in jeden Winkel aufgeklärt werden.

Das hätte die Anklagebehörde bereits kommuniziert. „Wenn sich also jemand hinstellt und sagt, Überraschung, der war Rassist, dann kann ich das nicht nachvollziehen - wir haben nie etwas anderes behauptet“, sagte Kornprobst. Diese Tat in eine Schublade stecken zu wollen, sei eine ganz grobe Vereinfachung des Geschehens.

Die Stadt München hatte auf einen Stadtratsantrag hin ein Gutachten in Auftrag gegeben, das am Freitag vorgestellt werden soll. Einer der beauftragten Experten spreche von Rechtsterrorismus, wie „Süddeutsche Zeitung“ und Westdeutschen Rundfunk (WDR) am Mittwoch berichteten.

dpa