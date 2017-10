Wenn Sie München wirklich lieben, folgen Sie diesen Fotografen auf Instagram

München hat viele Seiten, auch jenseits der bekannten Sehenswürdigkeiten. Dank Handykamera und Foto-Apps kann mittlerweile jeder relativ leicht tolle Fotos von seiner Lieblingsstadt machen. Wir haben die schönsten zusammengesucht.

München - München idyllisch, München ganz schick, München dekadent, trist oder traditionell: Die Stadt hat viele Gesichter. Dank moderner Technik können die besser eingefangen werden als je zuvor. Veröffentlicht wird das dann zum Beispiel auf Instagram.

Die Fotoapp ist nicht nur ein Werkzeug, um Fotos zu bearbeiten. Instagram ist vor allem ein kleiner, eigener Kosmos. In dem geht es um Austausch. Hier will man etwas mit anderen zu teilen, auch Bilder der eigenen Stadt - und damit ja auch ein bisschen von sich selbst.

Damit Nutzer mit ähnlichen Interessen ihre Bilder in der Flut der tausenden Fotos, die täglich online gehen, finden, wird auch auf Instagram mit Hashtags gearbeitet, was nichts anderes ist als eine gute, alte Verschlagwortung. Dabei etablieren sich neben klassischen Schlagworten auch ganz eigene Kreationen speziell für München. Beispiele sind etwa #streetsofmunich und#munichdetails.

Einer der erfolgreichsten Hashtags lautet #diemünchnerwieder, erfunden von Instagram-Nutzer @crisgravin im Januar 2016. Unter dem Schlagwort zeigen Instagrammer aus München ihre Stadt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unbekannten Perspektiven und von teils weniger bekannten Orten. Mehr als 8000 Bilder haben sich bereits angesammelt.

Wie für fast jede Stadt der Welt gibt es auch für München eigene Instagram-Seiten. Wer den entsprechenden Hashtag setzt, dessen Bilder werden eventuell auf der Seite „Instagramers Munich“ (@igersmunich) aufgegriffen und einem größeren Publikum präsentiert. Natürlich betreibt die Landeshauptstadt auch selbst eine offizielle Instagram-Seite.

Weil es immer im Auge des Betrachters liegt, was schön oder interessant ist, macht es am meisten Spaß, sich einfach quer durch die Bilderflut zu wühlen, dabei Accounts zu finden, deren Stil oder Motive gefallen und sich so vorzuarbeiten.

Wir haben Ihnen hier eine Auswahl der schönsten Accounts mit München-Bezug zusammengesucht.

Gesammelte Werke vieler Instagrammer finden sich beim Account @igersmunich. Hier geht es oft um besonders schöne Stimmungen und bekanntere Münchner Motive.

Instagrammer @crisgravin hat Spaß am Spiel mit der Perspektive.

Brilliant first day at our InstaMeet with great people! #instahikebavaria04 #deinbayern #diemünchnerwieder #MUCmeetsGER16 Ein von Cris Gravin | Munich based (@crisgravin) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 9:30 Uhr

Gerne fotografiert werden typische Münchner Szenen.

Entrance. Steckerlfisch. Go figure. Ein von Tilman Haerdle, Munich (@devteros) gepostetes Foto am 21. Sep 2016 um 10:11 Uhr

Ganz wichtig bei Instagram ist aber auch: Architektur in allen Facetten. Zum Beispiel eine Spezialität von Instagrammerin @l.u.e.l.l.e oder Instagrammer @meistergru.

München | Siemens Konzernzentrale | Sculpture :: The Wings : Daniel Libeskind Ein von adrian (@meistergru) gepostetes Foto am 8. Aug 2016 um 0:12 Uhr

#diemünchnerwieder Ein von Martin (@sker_86) gepostetes Foto am 15. Mai 2016 um 2:16 Uhr

Eines der beliebtesten Fotomotive - die Münchner U-Bahnstationen:

Das meist fotografierte Motiv dürfte mit Abstand der Marienplatz sein.

Commuting. Always fascinated with getting off at #Marienplatz. I have been there a 1000 times, but I still take out the smartphone to take a pic or 2 or 3. Ein von Anja Sauer (@anja.sauer) gepostetes Foto am 5. Mai 2016 um 14:05 Uhr

Aber auch die Züge können tolle Bilder liefern.

Münchener Untergrund #killtheunderground #munichlifestyle #munichstagram Ein von Mio (@mioline) gepostetes Foto am 11. Aug 2014 um 12:27 Uhr

Ein weiterer großer Instagram-Trend heißt Minimalismus. Und auch der lässt sich in München finden, wie @philippklak beweist:

#munich Ein von philippklak (@philippklak) gepostetes Foto am 22. Sep 2015 um 3:48 Uhr

