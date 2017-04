Münchner Hallenbäder werden saniert - hier finden Sie die Termine

Einige Münchner Hallenbäder und Saunen sollen generalüberholt werden. Eine Übersicht, wann welche Bäder deswegen geschlossen sein werden, finden Sie hier.

Es wird gebohrt, gestrichen, neu gefliest, aber auch grundgereinigt: Wie in jedem Jahr werden auch in diesem Sommer die Hallenbäder und Saunen in München generalüberholt, um sie in Schuss zu halten.

Wie die Stadtwerke München mitteilten, würde bei allen Terminen darauf geachtet, dass die Münchner immer die Möglichkeit hätten, auf ein naheliegendes Hallenbad auszuweichen. Den Auftakt macht in diesem Jahr der Stadionbereich im Dantebad.

Damit Sie bei Ihrem nächsten Badebesuch nicht vor verschlossenen Türen stehen, finden Sie hier eine Auflistung der Terminen, in denen die einzelnen Bäder geschlossen sind:

Dante-Winter-Warmfreibad

Stadion und Sauna Montag, 24.4. mit Freitag, 5.5.

Olympia-Schwimmhalle Schwimmhalle

Dienstag, 9.5. mit Dienstag, 30.5.

Sauna wegen Sanierung ab Dienstag, 9.5. für einige Monate geschlossen

M-Fitnesscenter Dienstag, 9.5. mit Montag, 22.5.

Südbad

Schwimmhalle und Sauna Dienstag, 6.6. mit Mittwoch, 14.6.

Nordbad

Schwimmhalle, Sauna und M-Fitnesscenter Montag, 31.7. mit Freitag, 11.8.

Westbad

Schwimmhalle und Sauna Mittwoch, 16.8. mit Sonntag, 27.8.

Bad Giesing-Harlaching

Schwimmhalle Montag, 21.8. mit Sonntag, 27.8.

Bad Forstenrieder Park

Schwimmhalle und Sauna Montag, 28.8. mit Dienstag, 5.9.

Müller‘sches Volksbad

Schwimmhalle/Schwitzbad Montag, 28.8. mit Dienstag, 5.9.

Michaelibad

Schwimmhalle und Sauna Montag, 28.8. mit Sonntag, 1.10.

Prinzregentenstadion Stadion

Montag, 18.9. mit Beginn Eislauf Sauna Montag, 18.9. mit Sonntag, 24.9.

Cosimawellenbad

Wiedereröffnung nach Sanierung in diesem Sommer

ak

