Patrouillieren bald Stadt-Sheriffs durch München?

Mehr Kameras, mehr Sheriffs: Die CSU im Stadtrat bläst mit einem Antragspaket zur Sicherheits-Offensive. Damit ist nicht jeder einverstanden: Grüne, SPD und auch OB Dieter Reiter kritisieren die Fraktion heftig.

München - Die CSU hatte bereits mehr Kamera-Überwachung für die so genannten Angsträume gefordert, etwa bei der Diskussion um den Alten Botanischen Garten. Jetzt fordert die Union: Die Überwachung soll großflächig ausgebaut werden - in Echtzeit und mit so genannten intelligenten Kameras. Die erkennen selbst, wenn etwas Relevantes passiert und schicken dann etwa ein größeres Bild auf die Monitore der Überwacher.

Kameras und Sheriffs für München?

Angsträume sollen beseitigt werden, etwa durch bessere Beleuchtung. Auch könnten dunkle Ecken baulich umgestaltet werden. Bei neuen Bebauungsplänen soll die Verwaltung zudem künftig drauf achten, keine neuen Angsträume zu schaffen. Zusätzlich könnten Kameras und der neue städtische Ordnungsdienst für Sicherheit sorgen. „Es darf in München keinen Ort geben, den die Menschen aus Sicherheitsgründen meiden“, sagt CSU-Sicherheits-Experte Michael Kuffer.

Maßnahmen im Schutz vor Terror

Darüber hinaus fordert die CSU ein Konzept für den Marienplatz und andere Plätze zum Schutz gegen Terroranschläge. Die Verwaltung soll nun prüfen. Profitieren möchte die CSU bei all dem von Know-How aus Israel. Bürgermeister Josef Schmid habe zur Wiesn mit Sicherheits-Experten aus dem Heiligen Land gesprochen. Überhaupt sei die Wiesn ein guter Vergleich, sagt der 47-Jährige. Das Oktoberfest wird bekanntlich mit vielen Kameras überwacht. „Trotzdem fühlen sich die Menschen wohl und feiern.“

Kritik von der Opposition

Kritik an den Anträgen kam von SPD, Grünen und OB Dieter Reiter. Der findet es „erschreckend, welches Bild von München die CSU zeichnet.“ Christian Vorländer (SPD): „Mit überzogenen Forderungen erzeugt man nur mehr Unsicherheitsgefühl.“ Und Gülseren Demirel wies abermals darauf hin, dass München eine der sichersten Städte der Republik sei. Der CSU sei das wohl bewusst, betonen Kuffer und Schmid. Dennoch soll die Stadt jetzt handeln. „Wer meint, es hat sich nichts geändert, der handelt nicht mit dem notwendigen Maß an Verantwortung.“

sko