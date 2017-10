Achtung! Sperrungen in mehreren Tunnels am Mittleren Ring

Weil Wartungsarbeiten notwendig sind kommt es in gleich mehreren Tunnels in München zu Sperrungen und Verzögerungen.

München - Autofahrer brauchen bald wieder eine Extra-Portion Geduld: Wie das zuständige Baureferat der Stadt mitteilt, stehen in mehreren Tunnels entlang des Mittleren Rings und am Altstadtring Wartungsarbeiten an.

Am Altstadtringtunnel werden die Arbeiten, konkret geht es um Bauwerksuntersuchungen und Wartungsarbeiten an der Betriebstechnik, die gesetzlich vorgeschrieben sind, von 9. bis 13. Oktober und von 16. auf 17. Oktober 2017 durch. Da die Arbeiten nicht unter laufendem Verkehr ausgeführt werden können, müssen die Tunnelröhren gesperrt werden. Mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer werden die Arbeiten während der verkehrsarmen Nachtstunden durchgeführt. Der Altstadtringtunnel ist deshalb in den genannten Nächten jeweils von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Am Brudermühltunnel in Untersendling führt das Baureferat von Montag, 9. Oktober bis Freitag, 13. Oktober 2017 einen Austausch der Fluchttüren in der Tunnelmittelwand durch. Dazu sind jeweils Nachts von 22 bis 5.30 Uhr die nördliche Röhre (Fahrtrichtung West) gesperrt, in der südlichen Röhre (Fahrtrichtung Ost) ist von 21 bis 5.30 Uhr die linke Fahrspur gesperrt.

ImRichard-Strauss-Tunnel und im Effnertunnel in Haidhausen und Bogenhausen stehen ebenfalls Wartungsarbeiten an der Betriebstechnik auf dem Programm. In den Nächten 9./10. und 10./11. sowie 12./13. Oktober 2017 sind jeweils von 22.30 bis 5.30 Uhr die westlichen Röhren (Fahrtrichtung Süd) des Effnertunnels und Richard-Strauss-Tunnels sowie der Ausfahrtstunnel zur A94 gesperrt. In den Nächten 11./12. und 12./13. Oktober 2017 sind jeweils von 22.30 bis 5.30 Uhr die östlichen Röhren (Fahrtrichtung Nord) des Effnertunnels und Richard-Strauss-Tunnels sowie der Einfahrtstunnel von der A94 gesperrt.

mm/tz