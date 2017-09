Die Stadt München setzt sich neue Klimaschutzziele

Bis 2050 soll der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden – das Umweltreferat plant Maßnahmenpaket.

München - Es ist ein kompliziertes Wort: Klimaneutralität. Hinter dem Begriff verbirgt sich das Ziel, dass möglichst wenig Treibhausgase in die Luft geblasen werden – um unsere Umwelt zu schützen. Von „klimaneutral“ spricht man, wenn pro Einwohner und Jahr 0,3 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden. Dieses Ziel will die Stadt bis 2050 erreichen und folgt damit den Empfehlungen des Bundes und der Weltgemeinschaft. Die Vollversammlung fasste am Mittwoch diesen Beschluss.

Die städtische Umweltreferentin Stephanie Jacobs sprach von einer bahnbrechenden und weitreichenden Entscheidung. „Klimaschutz geht uns alle an“, sagte sie. Die Stadt will nun ein konkretes Maßnahmenpaket entwickeln und damit dann an die Öffentlichkeit gehen. Außer dem Ausbau der regenerativen Energien kommt beim Erreichen der Klimaschutzziele zum Beispiel auch dem Neubau und der Sanierung von Wohngebäuden eine wesentliche Rolle zu. Stichwort Energieeffizienz.

Die Grünen im Stadtrat hätten sich einen noch ambitionierteren Plan gewünscht. Sie schlugen als Zeitziel für die weitgehende Klimaneutralität das Jahr 2035 vor, was aber keine Mehrheit fand. ÖDP-Stadträtin Sonja Haider sagte: „Das Thema darf nicht aufgeschoben werden. Sonst werden die Wetterextreme noch schlimmer.“ Hier brauche man auch einen großen Wandel im Denken unserer Gesellschaft.