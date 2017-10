Wegen Sturmtief Herwart: Polizei seit Mitternacht bereits 75 Mal im Einsatz

Ein Ausflug im Freien ist am Sonntag in der Region München, im Alpenvorland und den Alpen wirklich nicht zu empfehlen - es wird nämlich richtig stürmisch. Bahnstrecken und Autobahnen sind teilweise vollständig gesperrt.

Herbststurm „Herwart“ trifft auf Deutschland - auch München und das Umland sind betroffen.

Lieber daheim bleiben und auf dem Sofa kuscheln: Am Sonntag soll es in der Landeshauptstadt und der ganzen Region rund um München sehr ungemütlich werden.

Besonders vor dem Sonntagvormittag warnen die Meteorologen.

Windig war es bereits am Samstag, doch es kommt noch mehr auf uns zu.

10.53 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, kommt es im südlichen Oberbayern zu einem erhöhten Einsatzaufkommen für die Beamten. Seit Mitternacht gab es bereits 75 sturmbedingte Einsätze. Den Hauptanteil machen Verkehrsbehinderungen durch Äste oder Ähnlichem auf der Fahrbahn aus. Glücklicherweise wurden bislang keine Verletzten gemeldet.

Außerdem teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit, dass aufgrund des Sturms die A8 von 10:15 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt wird und zwar zwischen den Ausfahrten Neukirchen und Siegsdorf. Grund hierfür ist laut Polizei die Gefahr durch umstürzende Bäume im Bereich des Voglinger Waldes. Umleitungen sind eingerichtet: Für die Fahrtrichtung Salzburg über die B306, B304 und die B20 und für die Fahrtrichtung München über die Kreisstraße 5.

10.43 Uhr: Wegen des Sturms gab es am frühen Sonntagmorgen eine Störung im Stromnetz im Raum Schongau. Nach Angaben der Polizei riss der Sturm in Bayern zahlreiche Bäume um. Auf Bayerns Straßen kam es dadurch am frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

9.52 Uhr: Auch im Bahnverkehr gab es im Freistaat am Vormittag wegen umgestürzter Bäume bereits Störungen. Zwischen Fürth und Cadolzburg (Landkreis Fürth) sowie Tutzing (Landkreis Starnberg) und Kochel (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) waren die Bahnstrecken zeitweise gesperrt.

8.51 Uhr: Die Grafinger Leonhardifahrt im Landkreis Ebersberg fällt heute aus - Grund dafür ist der Sturm. Auch der Stadtlauf in Puchheim an diesem Sonntag musste abgesagt werden.

8.44 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass der Sturm in Bayern am Sonntagvormittag seinen Höhepunkt erreicht. Im Flachland müsse mit orkanartigen Böen von bis zu 115 Stundenkilometern gerechnet werden, teilte ein Sprecher mit. Im östlichen Mittelgebirge und im Alpenraum seien auch Orkanböen möglich.

Spaziergänger sollten den Wald an diesem WE meiden. Mit #Herwart wird in der Nacht zu So. der dritte Herbststurm des Jahres erwartet. pic.twitter.com/f204XfSvf0 — ZDF heute (@ZDFheute) 28. Oktober 2017

Nach Angaben der Polizei riss der Sturm in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Bäume um. Auf Bayerns Straßen kam es dadurch am Sonntagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

8.23 Uhr: Wegen des Sturmtiefs „Herwart“ hat die Deutsche Bahn hat ihren Zugverkehr am Sonntagmorgen in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. Wer heute also reisen möchte, sollte sich frühzeitig informieren, ob sein Zug auch fährt.

6.24 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetter-Warnung in der Nacht nochmal verschärft. Orkanartige Böen können noch bis 14 Uhr auftreten. Deswegen wurde beispielsweise der Marktsonntag der Stadt Fürstenfeldbruck am heutigen Sonntag abgesagt.

Entwicklungen vom Samstag

20.08 Uhr: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, gilt von Sonntagmorgen, 3 Uhr, bis zum Sonntagvormittag (11 Uhr) eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für die Landeshauptstadt, aber auch für die umliegenden Landkreise im Osten und Süden Münchens. Erwartet werden Böen bis zu 115 km/h aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Es können dadurch zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auch herabstürzende Äste oder Dachziegel können eine Gefahr werden.

19.25 Uhr: Von Bergwanderungen ist dringend abzuraten: Es ist laut dem DWD bis zum späten Sonntagabend oberhalb von 1000 Metern mit Orkanböen zwischen 100 bis 130 km/h zu rechnen.

18.09 Uhr: Herbststurm „Herwart“ ist bereits in Norddeutschland im Anmarsch. Das Volksfest Freimarkt Bremen wurde aus Sicherheitsgründen am Samstag schon um 18 Uhr geschlossen, wie das Nachrichtenportal kreiszeitung.de berichtet*. Seine volle Kraft dürfte „Herwart“ über ganz Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten.

Alle Sturm-Entwicklungen in ganz Deutschland lesen Sie hier in unserem Nachrichtenticker.

Meteorologe Sebastian Schappert zur bevorstehenden Sturmlage

Voraussichtlich fällt „Herwart“ jedoch nicht ganz so stark aus wie „Xavier“ Anfang Oktober. Das Fortschreiten des Herbstes könnte zudem dazu beitragen, dass er weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche.

* kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.