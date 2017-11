Erst Wetterwarnung vor Dauerregen - dann kommt der Schnee 

Erwartet uns das am Montagmorgen? Nach einem nassen Wochenende, soll es winterlich werden zum Start in die neue Woche!

Der Winter steht vor der Haustür! Das Wochenende wird nass und dann winterlich! Das sind die Aussichten für die nächsten Tagen.

München - Dieses Wochenende wird nass und zum Ausklang auch winterlich! Schon ab Freitagabend soll ein langanhaltender Dauerregen einsetzen, der uns innerhalb von 48 Stunden Regenmengen zwischen 40-60 Liter pro Quadratmeter beschert. Es gilt eine amtliche Warnung des DWD von 18 Uhr am Freitag bis zum Sonntagabend, 20 Uhr.

Nach Dauerregen kommt der Schnee bis nach München

Ab Sonntag fällt dann auch die Schneefallgrenze Stück für Stück. Zunächst auf 700 bis 400 Meter. Zum Sonntagabend erwartet der DWD auch Schnee in den Tallagen. In der Nacht zum Montag fällt im ganzen Alpenvorland Schnee und Schneeregen. Auch für den Montagmorgen erwarten die Meteorologen Schneefall oder Schneeregen bis in die tieferen Lagen.

Dazu fallen die Temperaturen. In der Nacht zum Montag sind Minustemperaturen drin. Es besteht somit am Morgen Glättegefahr durch den Schnee und durch überfrierende Nässe. Am Wochenende bewegen sich Temperaturen im Bereich zwischen 5-8 Grad. Nachts wird es jedoch schon deutlich kühler, aber noch knapp über 0 Grad, meldet wetter.com.

Winterreifen drauf, Schneeschaufeln raus

Wir fassen also zusammen: Es dürfte ein nasskalter Start in die neue Arbeitswoche werden. Das Wochenende genießen wir am besten im trockenen Wohnzimmer. Wer jetzt aber noch keine Winterreifen drauf hat, der hat noch dringend eine Hausaufgabe zu erledigen! Die verstaubte Schneeschaufel darf auch schon aus dem Keller geholt werden.

Die 3-Tage-Prognose von wetter.com

mag