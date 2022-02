Bei Kontrolle am Ostbahnhof: Betrunkener rastet völlig aus - Beiß-Attacke auf Polizisten

Von: Katharina Haase

Die Bundespolizei nahm gestern einen Mann am Münchner Ostbahnhof fest. © Bundespolizei München

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Mann am Samstag in München ausgerastet. Am Ostbahnhof biss der 34-Jährige einen Beamten in den Arm.

München – Bei einer Personenkontrolle in München ist es am Samstag, 26. Februar, zu einem Übergriff auf einen Polizeibeamten gekommen.

Der betroffene Bundespolizist war am Abend gegen 20.30 Uhr mit Kollegen am Ostbahnhof in München*-Haidhausen im Einsatz und führte dort Personenkontrollen durch. Dabei ergab ein Datenabgleich bei einem 34-jährigen slowakischen Staatsbürger eine Aufenthaltsermittlung. Als die Beamten den Mann darauf ansprachen, wurde dieser aggressiv und bedrohte die Beamten verbal.

München: Mann rastet am Ostbahnhof aus und beißt Polizeibeamten

Die Polizei erteilte dem 34-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, dem dieser trotz mehrfacher Aufforderung durch die Einsatzkräfte nicht nachkam. Schließlich griffen die Beamten den Slowaken an den Armen, um ihn aus dem Bahnhof zu führen. Der 34-Jährige wehrte sich jedoch heftig und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu winden. Als er sich zu Boden warf, um die Beamten abzuschütteln, wurde er dort von diesem gefesselt und anschließend zum Dienstfahrzeug verbracht.

Obwohl nun in der Mobilität eingeschränkt, bliebt der Mann weiterhin äußerst aggressiv und versuchte die Beamten zu treten und zu beißen. Schließlich gelang ihm letzteres und er verletzte einen 22-jährigen Polizisten mit einem Biss am Unterarm. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt. Der junge Beamte suchte zur Abklärung des Verletzungsgrads im Anschluss ein Krankenhaus auf.

Beiß-Attacke auf Polizisten: Betrunkener randaliert am Ostbahnhof München

Der mit 1,7 Promille erheblich betrunkene 34-Jährige konnte nach seiner Beiß-Attacke nur unter erheblicher Kraftanstrengung auf die Wache des Polizeireviers München-Ost gebracht werden. Dabei blieb er durchgehend aggressiv und sprach immer wieder Drohungen gegen die Einsatzkräfte aus.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach einer Blutentnahme und der Benennung eines Rechtsbeistands wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten. Da der wohnsitzlose Slowake, gegen den schon mehrfach polizeilich ermittelt wurde, zudem ohne Mund-Nase-Bedeckung unterwegs war, wird er zuständigen Behörden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetztes gemeldet. kah *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA