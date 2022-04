Rewe, Edeka und dm: Hier können Sie in München auch an Ostern einkaufen

Von: Katarina Amtmann

Einige Läden haben auch an den Osterfeiertagen geöffnet. (Archivbild) © IMAGO / Ralph Peters

An den Osterfeiertagen bleiben in München die Geschäfte geschlossen, zumindest die meisten. Doch manche Supermärkte haben offen.

München - Am Karsamstag (16. April) haben die Läden in München ganz normal geöffnet. Doch Ostersonntag und Ostermontag sind Feiertage. Was also tun, wenn man einige Zutaten für den Osterbrunch oder das Abendessen vergessen hat? Ein paar Möglichkeiten für den Einkauf gibt es noch.

An Ostern: Rewe und Edeka im Münchner Hauptbahnhof geöffnet

Die Edeka-Filiale im Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofs hat auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 23 Uhr geöffnet, gleiches gilt für den Rewe to go (0 bis 24 Uhr). Auch bei Vinzenz Murr wird man im Zwischengeschoss zwischen 11 und 20 Uhr fündig. Radio Gong zeigt außerdem noch weitere Shopping-Möglichkeiten in der Landeshauptstadt auf.

München: Hier können Sie am Ostersonntag und Ostermontag noch einkaufen

Edeka im Ostbahnhof: 8 bis 23 Uhr

Drogerie dm im Ostbahnhof: 6.30 bis 23 Uhr

Edeka im Flughafen-Terminal 2: 5.30 bis 20 Uhr

München: Kiosk an der Reichenbachbrücke über Ostern weiter geöffnet

Der Kiosk an der Reichenbachbrücke hat zwischen 6 und 5 Uhr ebenfalls geöffnet. Rund um die Uhr kann man auch am Kiosk an der Münchner Freiheit einkaufen. (kam)