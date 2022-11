Besitzer tot, Kind angegriffen: Münchner Papageien-Duo sucht nach trauriger Zeit neues Zuhause

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Senegalpapageien Rio & Myra aus dem Münchner Tierheim suchen ein neues Zuhause. © Tierheim München

Das Papageien-Duo Rio und Myra aus dem Münchner Tierheim sucht ein neues Zuhause. Die Vorgeschichten der Vögel sind traurig, die Vögel werden nur zusammen vermittelt.

München - Das Münchner Tierheim ist an der Belastungsgrenze. Erst kauften sich viele Menschen während Corona Haustiere, die dann, als das „normale Leben“ wieder Einkehr hielt, teilweise wieder abgegeben wurden. Doch auch steigende Preise oder Wohnungsnot zwingen viele Menschen dazu, ihre Haustiere wieder abzugeben. Das Heim ist bereits jetzt brechend voll, notfalls ist auch ein Aufnahmestopp denkbar. Unter den 998 Tieren (Stand: 8.10.22), die derzeit im Heim untergebracht sind, sind auch zwei Senegalpapageien, die ein neues Zuhause suchen.

Münchner Tierheim: Papageien Rio und Myra suchen neues Zuhause - traurige Vorgeschichten

Die beiden Senegalpapageien Rio (vorne im Bild) und Myra haben sich erst im Münchner Tierheim kennen und lieben gelernt. Rio (männlich) ist 2006 geboren und kam ins Tierheim, nachdem sein Besitzer verstarb. Myra (weiblich) ist am 6.12.2001 geboren und wurde abgegeben, weil sie laut Vorbesitzer ein Kind angegriffen haben soll. Myra ist eine sehr anhängliche Papageienhenne, Rio hingegen ist eher ängstlich und zurückhaltend. Beide Vögel wurden in der Vergangenheit alleine ohne Artgenossen gehalten, was

bei Myra zur Fehlprägung auf den Menschen und bei Rio zu psychosomatischem Rupfen geführt hat.

Tierheim München: Myra und Rio suchen neues Zuhause - Duo wird nur zusammen vermittelt

Durch den Kontakt zu Myra geht es ihm aber inzwischen schon viel besser und er rupft sich kaum mehr. Myra und Rio wünschen sich in ihrem neuen Zuhause ein eigenes Vogelzimmer mit täglichem Freiflug oder eine Außenvoliere mit beheiztem Schutzraum. Die Beiden werden nur zusammen vermittelt. Das Tierheim München sucht jetzt nach einem neuen Zuhause für Rio und Myra. Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich unter der 089 / 921 000 52 oder schreiben Sie dem Münchner Tierheim eine Email an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com.