Pasing: Frauen in Westbad von Jugendlichen sexuell belästigt

Von: Thomas Wunder

In einem Münchner Freibad kam es am 23. August zu einem sexuellen Übergriff. Bei den Tätern handelt es sich um Jugendliche.

München – Wie die Polizei mitteilte, wurden am Abend des 23. August 2023 zwei Frauen in einem Schwimmbad in Pasing sexuell belästigt. Bei den Tätern handelt es sich um einen 15- und einen 17-Jährigen.

Jugendliche begrapschen Frauen in Westbad

Der Polizeimitteilung zufolge hielten sich zwei Münchnerinnen im Alter von 18 und 21 Jahren zum Schwimmen im Pasinger Westbad auf. Etwa um 18.10 Uhr wurden die beiden von zwei Jugendlichen „sexuell motiviert durch Berührungen belästigt“.

Die Frauen wandten sich nach dem Übergriff an den Bademeister, der die Polizei verständigte. Die beiden Täter wurden bis zum Eintreffen der Polizei von den Sicherheitskräften festgehalten.

Kommissariat für Sexualdelikte ermittelt

Die Jugendlichen wurden von den Beamten zu einer Polizeiinspektion gebracht. Beide sind in München wohnhaft, aber keine deutschen Staatsbürger, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden sie wieder entlassen. Der Fall wurde für die weiteren Ermittlungen an das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 übergeben.

