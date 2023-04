„Pattex-Pater vom Stachus“: Jörg Alt wurde zum Klima-Kleber – jetzt wegen Nötigung angeklagt

Von: Andreas Thieme

Teilen

Am Stachus klebte sich Pater Jörg Alt im Oktober mit weiteren Klima-Klebern fest. Für den Geistlichen hat das nun Folgen: Er muss sich Anfang Mai in München vor dem Amtsgericht verantworten.

München – Hinter ihm blendet die Sonne auf, im Schneidersitz hat Jörg Alt am Stachus Platz genommen – mitten auf der Straße. Ende Oktober hatte der Pater sich an einer Aktion der Klima-Kleber in München beteiligt. Auch er selbst klebte seine linke Hand auf der Straße fest – und blockierte wissentlich den Verkehr. Auf seinem Schoß platzierte Alt zudem ein Schild mit der Aufschrift: „Die Klimakatastrophe macht bis 2070 über 3 Milliarden Menschen zu Geflüchteten.“

Pater Jörg Alt (re.) muss sich in München vor Gericht verantworten © Oliver Bodmer

Als „Pattex-Pater“ wird Alt mittlerweile im Internet verehrt wie verspottet. Post hat der Geistliche indes auch von der Staatsanwaltschaft bekommen: Denn wegen der Klebe-Aktion am Stachus muss sich Alt nun vor dem Amtsgericht München verantworten – er ist wegen Nötigung angeklagt. Mit ihm werden auch eine weitere Aktivistin und ein Aktivist auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Terminiert ist der Prozess für den 3. Mai.

München: „Pattex-Pater“ Jörg Alt wurde zum Klima-Kleber – jetzt muss er vor Gericht

Inhaltlich geht es vor allem um die vor dem Justizministerium erfolgte Aktion der Aktivisten: Weil sie sich festgeklebt hatten, musste eine Fahrbahn am Stachus gesperrt werden. Ein Straftatbestand, den die Justiz als Nötigung wertet. Jörg Alt verteidigte in einer Stellungnahme sein Handeln: „Wir blockieren Straßen, weil uns die politischen Blockaden beim Klimaschutz dazu nötigen.“

Jesuiten aus dem Globalen Süden schlügen bereits seit Jahren Alarm, dass die Klimakatastrophe dort in vollem Gange sei. Menschen stürben, litten und würden heimatlos. Diese Entwicklungen würden mit 99,9-prozentiger Sicherheit dramatisch zunehmen. Noch hätten es die Menschen in der Hand, Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes zu verhindern oder wenigstens abzuschwächen.

Alt zufolge sei es ihm mit herkömmlichen Mitteln nicht gelungen, Wissen um die Handlungsnotwendigkeit und Dringlichkeit in Gesellschaft und Politik zu verankern. Deshalb sei für ihn die Teilnahme an angekündigten und friedlichen, aber nicht ignorierbaren Aktionen zivilen Widerstands „moralisch geboten, gerechtfertigt und in vielerlei Hinsicht alternativlos“. Vor Gericht drohen für dieses Handeln nun Geldstrafen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!