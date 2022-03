Eröffnung mit Sau: Neues Lokal im Tal - Vier junge Wirte eröffnen Kultgaststätte im Herzen Münchens

Von: Leoni Billina

Wirt Constantino Medde mit Stammgast-Sau an der Theke © Markus Götzfried

Als „Herrschaftszeiten – Das Paulaner im Tal“ hat die Traditionswirtschaft Paulaner im Tal gestern nach zwei Jahren neu aufgemacht. Traditionell und gleichzeitig zeitgemäß.

München - Den ersten Stammgast haben die vier neuen Wirte vom Paulaner im Tal schon gefunden: Eine Sau in Lederhosen sitzt am Tresen und genießt ihr Bier. Sauguad!

Die Sau bekam gestern um 16 Uhr zum ersten Mal Gesellschaft im frisch renovierten und sanierten Wirtshaus „Herrschaftszeiten – das Paulaner im Tal“. Und sie hat Geschichte: Als Alt-Wirt Putzi Holenia dort noch das Zepter schwang, stand das 150-Kilo-Schwein Resi vor der Tür. Mit Holenia ist Resi ausgezogen – die Leute aber fragten immer wieder nach ihr. So beharrlich, dass die neuen Wirte Constantino Medde, Nadja van Mark, Sebastian Erlenmaier und Mitja Lafere kurzerhand beschlossen, wieder eine Sau mit ins Boot zu holen.

Von rechts: Die neuen Wirte Constantino Medde, Nadja van Mark, Sebastian Erlenmaier und Mitja Lafere mit Paulaner-Chef Andreas Steinfatt © Markus Götzfried

Die Eröffnung am Donnerstag ist, wie gerade alles andere, getrübt von den Ereignissen in der Ukraine. „Die Stimmung ist natürlich gedämpft. Aber ein Wirtshaus ist kein Partylokal, hier kommen Menschen, Familien zusammen“, sagt van Mark. Das könne auch tröstend sein. Und trotz allem freue man sich, dass es jetzt endlich losgehe.

Paulaner im Tal: Traditionelle Küche, aber viel Vegetarisches und Regionales wird es geben

Die Küche sei traditionell bayerisch, aber leichter und mit unterschiedlichen Einflüssen, erklärt Chefkoch Rob Valls. Viel Vegetarisches und alles regional. Den Schweinsbraten gibt’s für 15,50 Euro, Kässpatzen für 12 Euro, die Halbe kostet 4,50 Euro.

Zwei Jahre lang war das Lokal geschlossen. Jetzt hat der Gastraum einen neuen Anstrich, grün und braun dominieren, insgesamt ist es hell gehalten, aber gemütlich geblieben. Das 630 Quadratmeter Wirtshaus ist in mehrere Bereiche unterteilt. Vorne der klassische Bierausschank und ein Straßenverkauf, denn: „Spätestens seit der Pandemie ist Streetfood ein integraler Bestandteil der Münchner Kulinarik“, sagt Medde. Durch das Lokal kommt man in ein kleines Stüberl, die Boazn. Da soll’s diejenigen hinziehen, die zu später Stunde noch nicht heimgehen wollen und hinten an der Bar noch einen Gin Tonic trinken. „Insgesamt soll’s hier für jeden was geben, egal, wonach dir gerade ist“, sagt Medde.

Podcasts aus dem Paulaner im Tal: Das Alleinstellungsmerkmal im Wirtshaus

Das Herrschaftszeiten als eierlegende Wollmilchsau? Eines deutet zumindest darauf hin: Es wird das erste Wirtshaus mit eigenem Podcast-Studio sein. Dort, wo früher der Stammtisch stand, können Münchner ab sofort Podcasts aufnehmen. Ein Herzensprojekt von Mitja Lafere. „Das Wirtshaus war Traum Nummer eins, das Podcast-Studio im Wirtshaus Nummer zwei.“ Jeder soll hier in Zukunft aufnehmen können, kostenlos und ohne Konsumzwang. Über einen Knopf kann man Bier, Schnaps oder Essen ins Kammerl ordern, muss aber nicht. Das Studio ist schalldicht, aber durch große Fenster kann man in den Gastraum schauen. *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA