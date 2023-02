Massenschlägerei vor Münchner Einkaufszentrum: Rund 50 Menschen beteiligt

Von: Felix Herz

Vor dem Münchner Einkaufszentrum pep in Neuperlach brach am Samstag eine Massenschlägerei aus – die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild) © Lindenthaler / IMAGO

Vor dem Münchner Einkaufszentrum pep in Neuperlach ist am Samstagabend eine Massenschlägerei ausgebrochen. Etwa 50 Menschen sollen beteiligt gewesen sein.

München – In einer Pressemitteilung vom Sonntag, 12. Februar, unterrichtet die Polizei München von einem Großeinsatz am Samstagabend, 11. Februar, in Neuperlach. Es soll zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Massenschlägerei in München: Großeinsatz für die Polizei in Neuperlach

Laut Pressemitteilung der Münchner Polizei wurde den Beamten gegen 19.30 Uhr am Samstagabend von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Neuperlacher Einkaufszentrums mitgeteilt, dass „es im Bereich der Ollenhauerstraße zu einer Schlägerei mit ca. 50 Beteiligten gekommen“ sei. Sofort rückte die Polizei mit etwa 50 Einsatzkräften aus.

Vor Ort stellten die Beamten dann eine größere Gruppe von Jugendlichen fest. Bei der Abklärung vor Ort habe man dann mindestens zwei Fälle von Körperverletzungsdelikten in Erfahrung gebracht, heißt es. Die Schlägerei sei demnach ausgebrochen, als es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen und 31-jährigen Münchner gekommen war. Sie wurden dann von mehreren Jugendlichen geschlagen und getreten.

Verletzter im Krankenhaus: Kriminalpolizei ermittelt

Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen am Kopf davon. Der 31-Jährige wurde am Oberschenkel und im Gesicht verletzt. Beide wurden zur Abklärung in ein Münchner Krankenhaus gebracht, schreibt die Polizei. Die Tatverdächtigen seien bislang nicht bekannt – die weiteren Ermittlungen führe nun die Münchner Kriminalpolizei, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (fhz)

