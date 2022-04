München: Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) wird in Moosach für den Landtag kandidieren

Von: Sascha Karowski

Teilen

Personal- und Organisationsreferent Alexander Dietrich wird das Rathaus verlassen. © Sigi Jantz

Münchens Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) wird für den Landtag kandidieren. Der 46-Jährige soll den Wahlkreis von Mechthild Wittmann in Moosach übernehmen. Darauf hat sich der Kreisvorstand am Donnerstagabend verständigt.

München - Münchens Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) wird im nächsten Jahr in Moosach für den Landtag kandidieren. Nach Informationen unserer Zeitung hat sich der Kreisvorstand am Donnerstagabend auf den 46-Jährigen geeinigt. Die Kandidatur hatte sich bereits vor Monaten abgezeichnet.

München: Alexander Dietrich war 2016 zum neuen Chef des Personalreferates gewählt worden

Dietrich war 2016 zum Referenten für Personal und Organisation der Landeshauptstadt München gewählt worden. Zuvor war er Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion. Die bildete gemeinsam mit der SPD die Rathausmehrheit und hatte das Vorschlagsrecht für den Posten. Mit der Kommunalwahl 2020 änderten sich jedoch die Machtverhältnisse hin zu Grün-Rot. Bereits im Sommer vorigen Jahres zeichnete sich ab, dass die SPD den Stadtdirektor im Kreisverwaltungsreferat, Andreas Mickisch (SPD), zum neuen Chef des Personalreferates machen und Dietrich mithin keine zweite Amtszeit erhalten wird.



Intern war Dietrich zwar stets für seine Arbeit und sein Engagement gelobt worden, es heißt aber auch, die Genossen hätten es immer als Makel betrachtet, dass ausgerechnet die Arbeiterpartei SPD die Führung des Personalreferates mit 40 000 Beschäftigten 2016 hatte abgeben müssen.

München: Alexander Dietrich hatte bis zuletzt um seinen Posten in der Stadt gekämpft

Dietrich hatte bis zuletzt um seinen Posten gekämpft und im Zuge der Causa Anna Hanusch auch versucht, die Wahl Mickischs rechtlich zu beanstanden. Das hatte keinen Erfolg, Mickisch war Ende Februar gewählt worden.

Dass es Dietrich in den Landtag zieht, war parteiintern bereits kolportiert worden. Das Mandat in Moosach wird frei, da die bisherige Kandidatin, Mechthild Wittmann, über den Bundestagswahlkreis Oberallgäu in den Bundestag eingezogen ist.



Für die CSU in München zeichnet sich nun allmählich ein Bild ab, einzig offen sind noch die Kandidaturen für die Mandate in der Stadtmitte und in Milbersthofen. Nach Informationen unserer Zeitung sollen dort zwingend Frauen kandidieren, da alle übrigen Kandidaten Männer sind. Das ist insofern bemerkenswert, da sowohl der Wahlkreis Mitte als auch der in Milbertshofen aus Sicht der CSU wenig erfolgversprechend sind. In Milbertshofen wird aller Voraussicht nach erneut Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kandidieren, in der Stadtmitte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann.