Plötzlich pleite! Wie man jetzt aus der Krise kommt - Münchner Finanzexperte gibt wertvolle Tipps

Von: Andreas Thieme

Die steigenden Kosten lassen den Alltag zur Kalkulationssache werden. (Symbolbild) © IMAGO / McPHOTO

Jemand ist „pleite“, sagt man oft, wenn die Schulden überhandnehmen und eine Person zahlungsunfähig wird. Was nun? Eine Option, die finanzielle Abwärtsspirale zu durchbrechen und einen finanziellen Neustart zu schaffen, ist ein Privatinsolvenzverfahren. Ein Münchner Experte erklärt, wie das konkret abläuft.

München - „Ludwig II. ist der wohl berühmteste bayerische König. Seinen ausufernden Lebensstil finanzierte der Kini aber nicht aus dem Staatshaushalt, sondern aus der eigenen Tasche“, sagt Fachanwalt Christoph Sorg. „Allerdings lebte Ludwig II. weit über seine finanziellen Verhältnisse und häufte Schulden von fast 15 Millionen Mark an. Oder anders formuliert: Der Kini hatte seine Finanzen nicht (mehr) im Griff.“

Mit dem Blick auf die aktuell stark steigenden Preise für Energie, aber auch viele Produkte des täglichen Bedarfs, könne es in der heutigen Zeit durchaus ohne eigenes Verschulden dazu kommen, dass eine Person finanziell die Kontrolle verliert, weiß Sorg, der Experte für Insolvenz- und Sanierungsrecht bei Schultze und Braun in München ist - einer der meist bestellten Insolvenzverwalter in Deutschland. Nach einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform waren Ende 2022 knapp 92 000 erwachsene Münchner überschuldet. „Spätestens, wenn eine Person ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und ständig im Dispo-Kredit ist, wird es Zeit, sich professionelle Hilfe zu suchen – bei einer Schuldnerberatung oder einem spezialisierten Anwalt“, rät Sorg.

München: Stark steigende Preise führen heute auch ohne eigenes Verschulden schnell zur finanziellen Krise

Eine Option, die finanzielle Abwärtsspirale zu durchbrechen und einen nachhaltigen finanziellen Neustart zu schaffen, sei das sogenanntes Privatinsolvenzverfahren, das die überschuldete Person selbst beantragen kann. „Allerdings muss sie zunächst versucht haben, sich außergerichtlich mit ihren Gläubigern zu einigen. Gelingt dies nicht, kann mit einem entsprechenden Nachweis beim zuständigen Gericht das Verfahren beantragt werden.“

Wichtig: Im Antrag müsse unter anderem ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen sowie ein Schuldenbereinigungsplan enthalten sein. Das eigentliche Verfahren dauert in der Regel drei Jahre. „Während dieser Zeit wird der überschuldeten Person dabei ein Insolvenzverwalter zur Seite gestellt. Der verteilt das beim Antrag vorhandene pfändbare Vermögen und pfändbare Einkünfte im ersten Schritt an die Gläubiger.“

Finanzielle Krise: Das Verfahren der Privatinsolvenz kann helfen, sich ganz neu aufzustellen

Danach folge die Wohlverhaltensphase, in der die Person einige Regeln strikt einhalten muss – etwa, sich ernsthaft um Arbeit bemühen und jede zumutbare Stelle annehmen. Zudem müsse die Person in dieser Phase über Änderungen ihrer Vermögensverhältnisse informieren und den pfändbaren Teil des Einkommens über den Verwalter an die Gläubiger abgeben. „Wurde die Wohlverhaltensperiode erfolgreich absolviert, gewährt das Gericht nach drei Jahren die Restschuldbefreiung“, erklärt Sorg. „Dem finanziellen Neustart steht dann nichts mehr im Weg.“

