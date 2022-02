Münchner Koks-Polizist: Er wollte sogar Drogenfahnder werden - „Hatte schon Vorstellungsgespräch“

Drogenskandal

Polizist Fritz Ferdinand F. (28) musste sich vor dem Amtsgericht verantworten

Drogenbeichte eines Polizeibeamten: Fritz F. (28) kaufte zwischen 2016 und 2018 mindestens 69 Mal Kokain - und soll sogar in die Dienststelle nach Neuhausen bestellt haben. Kaum zu glauben: Der Koks-Polizist sollte sogar Drogenfahnder in München werden, wie nun im Strafprozess herauskam.

München - Er gestand unter Tränen: Zwei Jahre lang nahm Polizeiobermeister Fritz F. (28) Kokain, insgesamt 69 Fälle hat er nun vor dem Münchner Amtsgericht eingestanden - dazu auch den Konsum mit seinen Polizeikollegen. „Wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen Drogen konsumiert“, räumte F. unter Tränen ein.

Dem Ansehen der Polizei hat er massiv geschadet - etliche Beamte stehen unter Verdacht, seit 2018 ermittelt die Staatsanwaltschaft. 2020 wurde der Drogenskandal bei der Polizei bekannt und hat auch das Münchner Präsidium schwer erschüttert. Die Staatsanwaltschaft führte in der Sache 39 Ermittlungsverfahren gegen 37 Polizeibeamte und erhob sechs Anklagen. 15 Verfahren wurden eingestellt, in zwölf Fällen wurde nach Angaben von Sprecherin Anne Leiding ein Strafbefehl beantragt - auch wenn es dabei um sehr hohe Geldbeträge ging.

München: Polizist gesteht Koks-Rausch mit Kollegen - „Haben zusammen konsumiert“

Mit Fritz F. wird nun einer der heftigsten Fälle vor Gericht. Doch um ein Haar wären seine Vergehen vielleicht nie an die Öffentlichkeit gelangt. Denn 2017 sollte der 28-Jährige innerhalb der Polizei eigentlich zur Drogenfahndung wechseln, wo auch sein Bruder arbeitet. „Anfang 2017 hatte ich bereits ein Vorstellungsgespräch im Kommissariat 83“, sagte der Polizeiobermeister vor Gericht aus. Doch im Büro der Drogenfahndung sah er an der Wand das Bild seines Dealers, den die Ermittler bereits im Visier hatten. „Da ist mir eiskalt geworden“, sagt F. „Aber ich hatte nicht den Mut, mich zu offenbaren.“ Kurz darauf wechselte er in die Zivile Einsatzgruppe, wo er seinen Polizeidienst bis Dezember 2018 verrichtete und dann verhaftet wurde.

Vor dem Amtsgericht wird Fritz F. jetzt der Prozess gemacht. Bis zum Urteil ist der 28-Jährige aber auf freiem Fuß. Wenn er heute in dem Münchner Viertel, in dem er lebt, einen Streifenwagen sieht, dann schaut er weg. Es falle ihm schwer, den Kollegen in die Augen zu sehen, sagt er - und weint bitterlich. „Dass sich Kollegen wegen dem Verhalten von mir, von Einzelnen, rechtfertigen müssen“, das beschäme ihn. „Dass sie so behandelt werden, als wären alle so.“

Polizeiskandal in München: Aufarbeitung vor Gericht geht nächste Woche weiter

Die juristische Aufarbeitung des Skandals wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Am Dienstag beginnt ein neuer Prozess gegen einen weiteren im Drogenskandal beschuldigten Polizisten. Das Urteil im Verfahren gegen den 28-Jährigen könnte am 16. Februar fallen. Fritz F. droht eine Haftstrafe und Berufsverbot.