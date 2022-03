Jugendliche gehen aufeinander los: 18-Jähriger wird getötet - Polizei fasst jetzt Tatverdächtigen

Von: Franziska Konrad

Am Korbinianplatz ist am Montagabend ein Streit eskaliert. Ein 18-Jähriger starb an seinen schweren Verletzungen. © Privat

Am Korbinianplatz in Milbertshofen kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung: Ein 18-jähriger aus München starb, ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt.

Update vom 16. März, 12.35 Uhr: Nach der tödlichen Attacke auf einen 18-Jährigen am Dienstag in München hat die Polizei nun einen Ermittlungserfolg mitzuteilen: Im Laufe des Dienstags ergab sich demnach ein Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Iraker, der in München wohnhaft ist.

Aufgrund weiterer tatrelevanter Erkenntnisse kam es schließlich am frühen Nachmittag zu einer Festnahme dieses Tatverdächtigen durch Beamte der Münchner Mordkommission. Der 16-Jährige machte dabei von seinem Recht Gebrauch, sich aktuell nicht zur Sache äußern zu wollen. Er wird nun im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Ursprüngliche Meldung vom 15. März: München - In Milbertshofen ist am Montagabend ein Streit eskaliert: Ein 18-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Das berichtet die Polizei.

Am Montag, 14. März, kam es gegen 17 Uhr, am Korbinianplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren hier zwei Gruppierungen beteiligt, die sich aus bislang unbekannten Gründen gegenseitig attackierten. Die beteiligten Personen waren vermutlich größtenteils Jugendliche und Heranwachsende, so die Polizei.

Tödlicher Streit in Muc: 18-Jähriger stirbt an schweren Verletzungen

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger Iraker, der in München lebte, tödlich verletzt. Unter laufender Reanimation wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.

Ein deutsch-türkischer 15-Jähriger, der ebenfalls in München wohnt, wurde bei dem Streit ebenfalls schwer verletzt - und wird nun stationär in einem Krankenhaus behandelt. Akute Lebensgefahr besteht für ihn laut Polizei aktuell nicht.

Die Ermittlungen wurden umgehend vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Am Tatort wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Korbinianplatz: 18-Jähriger tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine näheren Angaben zu dem Vorfall. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und dem Täter bzw. den Tätern dauern an.

Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf gestartet: Wer kann Informationen zum Tathintergrund, zum Tatverlauf und zu Tatverdächtigen geben? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unverzüglich mit dem Kommissariat 11, Tel.: 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (kof)

