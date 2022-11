Münchens größte Mordrätsel – wo die Polizei jetzt immer noch im Dunklen tappt

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Mutter und Tochter vermisst: Die Polizei suchte nach Maria und Tatiana Gertsuski im Truderinger Forst. © Schlaf Marcus

In vielen dieser Fälle tappt die Polizei noch komplett im Dunkeln: Die Übersicht über Münchens ungelöste Mordfälle.

10.000 Euro Belohnung im Mordfall Kristian Kramberger

Schon seit einem Jahr ermittelt das Münchner Polizeipräsidium im Mordfall Kristian Kramberger. Noch ist aber völlig unklar, wer den 49-Jährigen am 5. November 2021 umgebracht hat. Die Leiche des Kroaten wurde in seiner Wohnung an der Leonrodstraße gefunden – aber erst Tage nach der Bluttat. Kramberger ist erschlagen worden. Ein erneuter Zeugenaufruf brachte der Polizei Anfang November nur wenig neue Hinweise. Und weiter keine heiße Spur. Wer mit seinem Hinweis hilft, das Verbrechen aufzuklären, bekommt eine Belohnung: 10.000 Euro.

Abgehauen nach Afghanistan

Genauso hoch ist die Belohnung beim Frauenmord von Perlach, der im November 2020 die Stadt geschockt hat. Benafsha M. (34) wurde tot unter dem Bett eines ihrer Kinder gefunden: übersät mit Stichverletzungen in ihrem Oberkörper. Ihr Ehemann Abdul Mohammad Tukhi ist seit zwei Jahren auf der Flucht. Er wurde bereits an dem Tag, an dem die Mutter des Opfers eine Vermisstenmeldung gemacht hat, am Hauptbahnhof gesehen. Er hatte genug Zeit zu fliehen. Gefunden wurde die Leiche nämlich erst drei Tage später: Erst bei ihrem vierten Einsatz in der Wohnung entdeckten die Ermittler den leblosen Körper von Benafsha M. im Bettkasten. Die Polizei geht davon aus, dass der 43-Jährige von München in seine Heimat Afghanistan geflohen ist. Das erschwert die Arbeit der Ermittler ungemein. Seit der Machtübernahme der Taliban gibt es keinen Rechtshilfeverkehr mit dem Land.



Indizienprozess ohne Leichen

Auf eine glückliche Fügung oder einen Zufall muss die Polizei wohl auch hoffen, um die Bluttaten von Ramersdorf endgültig zu den Akten legen zu können. Denn der Täter schweigt. Als Mordprozess ohne Leichen hat die Verurteilung von Roman H. im Februar 2021 Schlagzeilen gemacht. Der Lagerist ging damals für 14,6 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zuerst seine Frau Maria Gertsuski mit stumpfer Gewalt auf den Kopf erschlagen hat. Als Stieftochter Tatiana von der Schule heimkam, ermordete er dann die unerwünschte Zeugin. Die Frauen wurden zuletzt am 13. Juli 2019 lebend gesehen. Roman H. behauptete damals, sie seien zum Shoppen gegangen und nicht zurückgekehrt. Bis heute fehlt von ihnen jede Spur.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Die Wende im Fall Engelbrecht

27 Jahre hat es gedauert, bis im Mordfall Sonja Engelbrecht die Frage nach ihrem Verbleib geklärt werden konnte. Die Überreste der Münchnerin, die 1995 als 19-Jährige verschwunden ist, wurden in einem Wald im Altmühltal gefunden. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise, die Sonjas Knochen geben könnten. „Die forensischen Untersuchungen laufen aber nach wie vor“, sagt Polizei-Sprecher Werner Kraus. Bislang habe sich daraus noch keine heiße Spur, etwa ein DNA-Fund, ergeben.



1179 Hinweise zum Isarmord

Ähnlich ist die Lage beim sogenannten Isarmord: Auch neun Jahre nach der Bluttat gibt es in diesem Fall viele Fragezeichen, aber keine Antworten. Am 28. Mai 2013 stach ein Unbekannter Domenico L. ins Herz. Der 31-Jährige war mit seiner Freundin an der Isar geradelt. Auf Höhe des Europäischen Patentamtes stellte sich dem Paar ein Mann in den Weg und spuckte Domenicos Freundin an. Dann folgte die Attacke. 1179 Hinweise gingen schon bei der Polizei München ein, 16.000 Menschen und 5700 Speichelproben wurden überprüft. Ohne Erfolg.

Parkhaus-Mord wieder vor Gericht?

Der Parkhaus-Mord gehört zu den aufsehenerregendsten Kriminalfällen der vergangenen 25 Jahre. Auch, weil dem Verbrechen ein Indizienprozess folgte: Vor 14 Jahren bekam Benedikt T. lebenslang wegen des Mordes an seiner Tante Charlotte Böhringer – unter der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld: 24 brutale Schläge auf den Kopf. T. beteuert bis heute, dass er unschuldig ist. Seit 14 Jahren werden immer wieder Zweifel an dem Urteil laut. Nun steht zum dritten Mal das Aufrollen des Verfahrens im Raum.



T.s Anwalt Peter Witting hat bei der Staatsanwaltschaft München I das Wiederaufnahmeverfahren und eine neue Hauptverhandlung beantragt. Auf 375 Seiten schildert der Anwalt Erkenntnisse aus neuen kriminalistischen Gutachten. Sie sollen zeigen, dass die Tat nicht so abgelaufen sein kann, wie es vom Gericht festgestellt worden ist. Zweifel gebe es auch an der Festlegung der Tatzeit – was die Alibis von befragten Personen in einem neuen Licht erscheinen ließe. Zudem stehen die Aussagen von zwei Zeugen infrage. Die Entscheidung über die Wiederaufnahme liegt beim Landgericht Augsburg, das 2012 und 2019 vorherige Anträge abgelehnt hatte. Jüngst hat sich ein neuer, stetig wachsender Unterstützerkreis für Benedikt T. gegründet, zu dem Münchens Alt-OB Christian Ude und die Politikerin Claudia Stamm gehören. Mehr Infos im Internet auf der Seite zweifelhaft.org.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!