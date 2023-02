Illegales Rennen auf der Ludwigstraße - Polizei nimmt Raser fest - einer bereits bekannt

Von: Phillip Plesch

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Einsatz für die Münchner Polizei: In der Stadt haben sich zwei junge Menschen ein Autorennen geliefert. Sie konnten gestoppt werden, bevor etwas Schlimmeres passierte.

Sie waren viel zu schnell unterwegs, überfuhren durchgezogene Linien und gerieten beim Überholen auf die Gegenfahrbahn – auf der Ludwigstraße haben sich Raser mal wieder ein Autorennen geliefert. Passanten meldeten den Vorfall am Sonntag. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und nahm die Rowdys kurz darauf fest. Einer ist bereits bekannt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Raser gegen 22.45 Uhr Richtung Odeonsplatz unterwegs. Demnach saß am Steuer eines VW Touareg eine 23-Jährige aus dem Landkreis München und am Steuer eines Mercedes ML ein 20-jähriger Münchner. Beide waren also mit Geländewagen unterwegs. Sonst sind die Temposünder in der Stadt ja eher für ihre flachen Flitzer bekannt.



Münchner Polizei fahndete mit sieben Streifen

Am Odeonsplatz angekommen, wendeten die beiden und rauschten Richtung Milbertshofen. Laut Polizei fuhren sie auf der Leopoldstraße „in ebenso auffälliger Fahrweise, stark beschleunigend“, weiter. Die Polizei fahndete mit sieben Streifen nach den beiden und konnte sie schließlich auch stellen.



Die Raser wurden getrennt gestoppt. Die 23-Jährige wurde an der Schenkendorfstraße von der Polizei angehalten, der 20-Jährige auf dem Isarring im Bereich John-F.-Kennedy-Brücke. Da die Autos den beiden nicht gehören, sondern wohl auf Familienmitglieder angemeldet sind, wurden sie nicht beschlagnahmt. Dafür mussten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beide ihren Führerschein abgeben. Gegen sie wird nun ermittelt. Für den 20-Jährigen ist das nicht das erste Mal. Er ist vorher bereits zwei Mal wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen aufgefallen.