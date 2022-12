Warntag im ganzen Bundesgebiet - trotz Problemen positives Fazit

Von: Regina Mittermeier, Phillip Plesch

Teilen

Die Warn-Hinweise liefen auch auf den Bildschirmen in der U-Bahn. © Marcus Schlaf

Am Donnerstag war in ganz Deutschland großer Warntag. Die Probe sollte auf den Ernstfall vorbereiten. So fiel das Fazit aus.

Ein paar Sekunden sind es noch, bis der Zeiger auf 11 Uhr springt - und doch liegt an der -U-Bahn-Station Hauptbahnhof schon ein penetrantes Summen und Brummen in der Luft. Einige Fahrgäste schauen gespannt auf ihr Smartphone. Denn von dort kommen die Geräusche. Dann blinkt auch auf den großen Bildschirmen an der Wand der Hinweis auf: „Probewarnung! - bundesweit - Es besteht keine Gefahr!“

Der Alarm über alle mögliche Kanäle: Er gehörte zum Warntag, bei dem die Behörden testeten, wie gut Sirenen, Handy-Apps & Co. funktionieren, wenn der Ernstfall eintritt (etwa Flut oder Großbrand).

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat den gestrigen Test als Erfolg gewertet. Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme habe funktioniert, so Behördenchef Ralph Tiesler in einer ersten Einschätzung - bezogen auf das Bundesgebiet. Noch nicht berücksichtigt sind dabei allerdings die Rückmeldungen der Bürger. Wer noch Feedback geben will, wie gut die Warnung bei ihm funktioniert hat, kann das im Netz unter warntag-umfrage.de bis zum 15. Dezember tun.Zum Thema Sirenen können die Münchner dabei nichts sagen - in der Stadt gibt’s nämlich gar keine mehr. Viel Beachtung fand dagegen die neue Technologie Cell Broadcast, die sich noch im Aufbau befindet. Dabei wird eine Warnmeldung an alle Handys in einem bestimmten Gebiet verschickt - ohne dass man eine App oder eine Internet-Verbindung bräuchte.

Warnmeldung kommt nicht auf jedem Handy an

Allerdings kam diese Alarm-Nachricht gestern bei weitem nicht auf allen Smartphones an. An vielen Stellen blieb der Warntag gänzlich unbemerkt. Das könne verschiedene Gründe haben, hieß es auf Nachfrage vom BBK. „Auf der einen Seite muss es seitens der Mobilfunknetzbetreiber innerhalb ihrer Funkzellen technisch möglich sein, Warnungen über Cell Broadcast zu versenden.“ Auf der anderen Seite müssten auch die Geräte in der Lage sein, diese zu empfangen - zum Beispiel mit aktueller Software. Eine Entwarnung gibt es über Cell Broadcast übrigens nicht. Die war gestern offiziell um 11.45 Uhr.

Der erste Warntag vor gut zwei Jahren war selbst ein Alarmsignal gewesen. Damals hatte sich gezeigt, dass die deutschen Warnsysteme nicht ausreichend funktionieren.