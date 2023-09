Prozess um Mega-Abzocke: Gastronomen sollen Freistaat um 1,7 Millionen betrogen haben

Von: Andreas Thieme

Sie sollen den Freistaat um viel Geld betrogen haben: Am Landgericht wird vier Münchner Gastronomen der Prozess gemacht. Laut Anklage haben sie 1,7 Millionen Euro an Soforthilfen abgezockt.

München - Es ist viel los an diesem Donnerstag im Saal B 162 des Münchner Strafjustizzentrums: Die vier angeklagten Männer sitzen in der ersten Reihe der Anklagebank, dahinter ihre Heerschar an Rechtsanwälten. Im Gerichtssaal steht ein schwerer Vorwurf im Raum.

Insgesamt rund 1,7 Millionen Euro sollen vier Münchner Gastronomen abgezockt haben. Es ist ein Prozess um einen Mega-Betrug: Am Landgericht sind die Gastronomen nun offiziell wegen Subventionsbetrug angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie Soforthilfen in dieser Höhe angefordert und erhalten haben - jedoch ohne eine wirkliche Not.

Mit Handschellen führt ein Wachtmeister zwei der Angeklagten ins Gericht © Jantz

München: Gastronomen sollen Soforthilfen abgezockt und sich gegenseitig geholfen haben

Während in der Pandemie viele Gastronomen staatliche Hilfen erhielten, um wirtschaftlich überleben zu können, zockten die Angeklagten die Subventionen laut Staatsanwaltschaft also gezielt ab. Kaum zu glauben: Dabei sollen sich die Männer sogar noch gegenseitig unterstützt haben, mit fingierten Rechnungen und Schein-Mietverträgen über jeweils mehrere Tausend Euro. Doch der Freistaat war am Ende schlauer und kam den Gastronomen auf die Schliche.

Prozess in München: Freistaat wurde durch Subventionsbetrug um 1,7 Millionen Euro geschädigt

Das Ergebnis: Insgesamt 54 Seiten enthält die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München I, die nun im Gerichtssaal vorgetragen wurde. Sie enthält erdrückende Beweise gegen die Gastronomen, denen im Falle einer Verurteilung jeweils jahrelange Haft droht. Noch zehn weitere Verhandlungstage sind am Landgericht geplant, bis am 9. November das Urteil fallen soll.