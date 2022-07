EM-Finale der Frauen: Hier kann man das Fußballspiel beim Public Viewing in München verfolgen

Von: Sophia Oberhuber

Bei der WM 2014 war in den Münchner Biergärten einiges los. Auch zur EM gibt es einige Orte in München, die Public Viewing anbieten. © Klaus Haag

Im Londoner Wembley-Stadion vor einer Kulisse von 90.000 Zuschauern entscheidet sich, ob unsere Frauen-Nationalmannschaft gegen England die Europameisterschaft gewinnt. Auch München ist in Final-Stimmung. Acht Orte, an denen man Alexandra Popp und ihr Team beim Public Viewing bejubeln kann.

München - Der Ball landet im Tor, die Fans springen auf, grenzenloser Jubel. Public Viewing und große Fußballspiele gehören einfach zusammen. Und eines solcher Großereignisse steht am Sonntag um 18 Uhr an: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im EM-Finale auf Gastgeber England.

Das Wembley-Stadion ist ausverkauft. Etwa 90.000 Menschen werden das Spiel vor Ort verfolgen. Aber auch in München müssen die Fans nicht alleine auf ihrem heimischen Sofa mitfiebern. Wir haben acht Orte herausgesucht, an denen Sie das Team rund um Alexandra Popp - hoffentlich bis zum EM-Sieg - anfeuern können.

1. EM auf der Großleinwand - Fußballfieber im Backstage in München

Das Backstage war von Beginn der EM an im Fußballfieber. Das Kulturzentrum, Reitknechtstraße 6, hat alle Spiele auf Großleinwand übertragen. So natürlich auch das Finale am Sonntag. Die Partie gibt es zusätzlich zur überdachten Open Air Kino Area auch Indoor in der Arena zu sehen. Dadurch sind mehr Reservierungstickets verfügbar, die es im Online-Shop gibt.

Public Viewing der Frauen-EM im Münchner Backstage - das Halbfinale gegen Frankreich. © Backstage

Das Backstage bietet zwei Ticketvarianten an: Man kann entweder einen Einzelplatz inklusive Getränkegutschein für 5 Euro oder direkt einen Fünfer-Platz inklusive Getränkegutscheine für 25 Euro reservieren. Einlass ist ab 16 Uhr, ab 17 Uhr erlöscht der Anspruch auf einen Platz. So lohnt es sich auch, ohne Ticket spontan vorbeizuschauen. Denn durch die zusätzlichen Plätze in der Innen-Arena gibt es mehr Kapazitäten.

2. Beim Public Viewing in München mit hunderten Fans im Sax jubeln

„Mehr als 200 Leute haben das Spiel verfolgt, wir haben die Couchen weggeräumt. Es war richtig Stimmung“, erzählt ein Mitarbeiter des Sax, Hans-Sachs-Straße 5, vom EM-Halbfinale gegen Frankreich. Auch den Finalkracher am Sonntag gibt es im Restaurant im Glockenbach zu sehen. Das Spiel wird im Innenbereich, nicht im Biergarten, gezeigt. Um einen Platz zu ergattern, sollte man im Voraus unbedingt reservieren: 089 268835.

3. Legendäre Kneipe für ein hoffentlich legendäres Spiel

Das Stadion an der Schleißheimerstraße ist ein Klassiker unter Münchner Fußballfans. Das Stadion, Schleißheimerstraße 82, gibt es seit 2006. Hier liegt auch abseits des Anpfiffes der komplette Fokus auf dem Fußball. Und am Sonntag ab 18 Uhr steht das Frauen-Nationalteam im Mittelpunkt. Es empfiehlt sich, zu reservieren. Das geht per E-Mail an reservierungen@sadss.de.

4. Finale der Frauen im Irish Pub in München schauen

Wer die Stufen des Kennedy´s am Sendlinger Tor Platz hinunter geht, befindet sich plötzlich in einer anderen Welt. Hier gibt es Live-Musik, Karaoke, Bier in Pitchern - und Fußballübertragungen. Am Sonntag läuft auf den Bildschirmen des Irish Pubs das EM-Finale der Frauen. Reservieren kann man online.

Deutschlands Alexandra Popp (M) bejubelt ihr Tor zum 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich. © Nick Potts/dpa

5. Ein Fußballfest im Augustiner-Keller feiern

Im Biergarten des Augustiner-Kellers, Arnulfstraße 52, gibt es regelmäßig zu Europa- oder Weltmeisterschaften große Fußballfeste. Das Restaurant veranstaltet am Sonntag, laut einem Mitarbeiter voraussichtlich auf der Terrasse, ein Public Viewing. Eine Reservierung ist nicht möglich.

6. Finalstimmung in Schwabinger Sportsbar

Im Treffpunkt warten eine moderne Atmosphäre mitten in Schwabing, zwei Leinwände, acht Bildschirme - und natürlich die richtige Stimmung für das Fußballfest am Sonntag. Wer sich vor oder nach dem Spiel selbst noch sportlich betätigen möchte, kann in der Sportsbar, Schleißheimer Straße 125, auch Billiard oder Dart spielen.

7. EM-Finale in München mit australischem Flair

Der Juli stand in der einzigen australischen Bar Münchens im Zeichen der Europameisterschaft. Das Ned Kelly´s an der Frauenkirche hat ausgewählte Spiele bereits übertragen - und ist auch am Sonntag wieder mit Public Viewing dabei. Es empfiehlt sich, online zu reservieren.

8. Gemütliche Boazn an der Reichenbachstraße

Ein weiterer Tipp für das Glockenbachviertel: Das Prince Pub an der Reichenbachstraße 55 überträgt das Spiel am Sonntag. In der Kneipe lässt sich das Match in unaufgeregter Atmosphäre anschauen.