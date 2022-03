München: „Queen“-Sänger Freddie-Mercury bekommt Ausstellung - sie wird virtuell um die Welt gehen

Überraschung bei „Queen“-Ausstellung: Bald Freddie-Denkmal in München? Erste Details bekannt

Von: Nadja Hoffmann

Einer der größter Rockstars aller Zeiten: Freddie Mercury. © Imago Stock

Sechs Jahre lang hat „Queen“-Sänger Freddie Mercury in München gelebt. Daran erinnert ab sofort eine Ausstellung in der Pasinger Fabrik. Nun soll auch ein Freddie-Denkmal kommen.

München - Die Erinnerung an Freddie Mercury, der mit Queen Rockgeschichte geschrieben hat, lebt in den Köpfen vieler Musikfans für immer weiter. 30 Jahre nach dem Tod des Sängers ist dem Musikern ab sofort eine große Ausstellung in der Pasinger Fabrik gewidmet. „Queen – A Bohemian Rhapsody“ beleuchtet auch die sechs Jahre, in denen Mercury in München* gelebt hat. An ihn soll künftig ein eigenes Denkmal erinnern*. Wo es stehen könnte, war auch Thema bei der Ausstellungs-Eröffnung am Donnerstag (17. März).

Dabei sind die Männer zusammengekommen, die Freddie für immer einen Platz in München schaffen wollen: Ausstellungs-Chef Herbert „Herbi“ Hauke, bekannt vom Rockmuseum*. Nicola Bardola, der das Buch „Mercury in München“* veröffentlich hat sowie Gastronom Dietmar Holzapfel von der „Deutschen Eiche“, der für sein Engagement der Gleichberechtigung homosexueller Menschen gerade den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen hat.

Möglicher Standort für die Erinnerung an Freddie Mercury: die Grünfläche am Reichenbachplatz. © Jens Hartmann fuer tz

„Queen“: Freddie-Mercury-Statue für München - möglicher Standort am Reichenbachplatz

„Wir drei Wahnsinnigen haben die Petition eingereicht“, sagte Hauke. Ihr Vorschlag, ein Freddie-Denkmal aufzustellen, kam bei der Stadt und in der Politik gut an. Noch sind keine Entscheidungen getroffen. Holzapfel verriet aber bei der Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 30. Juni läuft, seinen Favoriten bei der Standortsuche: die Grünfläche am Reichenbachplatz.

Mitten in der Gegend, in der Freddie in seiner Münchner Zeit (1979 bis 1985) gern und ausschweifend um die Häuser gezogen ist. Seine Geburtstagsfeier im „Henderson“-Club, heute „Paradiso“, gilt bis heute als eine der wildesten Partys, die die Stadt je gesehen hat. Traudl H. war dabei. Ihre Einladung zu dem rauschenden Fest am 5. September 1984 ist Teil der Ausstellung. Die heute 68-Jährige erinnert sich daran, dass der Champagner in Strömen floss. Und an die schrillen schwarz-weiß Kostüme bei dem Drag-Ball, bei dem nebenbei Aufnahmen für das Video von „Living on my own“ gemacht wurden.



Wollen das Denkmal: Herbi Hauke, Dietmar Holzapfel und Nicola Bardola (v.l.). © Jens Hartmann

München: „Queen“-Sänger Freddie-Mercury bekommt Ausstellung - sie wird virtuell um die Welt gehen

Wenn sie nun durch die Ausstellung geht, „kommen ganz viele Erinnerungen zurück“. An die verrückten Partys, die sie und ihre Freundinnen mit Freddie und der Band in der Disco im „Sugar Shack“ oder im Hilton-Hotel gefeiert haben. „In der neunten Etage“ sagt Traudl H. mit einem Lächeln. Mehr will sie nicht über diese ganz besondere Zeit in ihrem Leben verraten. Queen in München, ihre Aufnahmen in den legendären Musicland Studios: All das ist Thema in der sehenswerten Ausstellung, die bald weltweit via einer virtuellen Plattform gezeigt wird. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA