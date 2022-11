Bei Querdenker-Demo: Polizisten führen jüdischen Politiker Marian Offman ab

Von: Nadja Hoffmann

Abgeführt: Polizisten schleppen Marian Offman vom Max-Josephs-Platz weg. © Privat

Am Jahrestag der Reichspogromnacht durften Querdenker in München demonstrieren. Ex-Stadtrat Marian Offman erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

München – „Ich habe mich selten in meinem Leben so erniedrigt und gedemütigt gefühlt wie auf diesem Spießrutenlauf“: Der jüdische Ex-Stadtrat Marian Offman (74, SPD) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Münchner Polizei, nachdem man ihn mit dem Klammergriff vom Max-Joseph-Platz abgeführt hatte. Dort hatte sich Offman am Mittwochabend (9. November) mit Querdenkern angelegt, die zu einer Demo zusammengekommen waren. Ausgerechnet am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht.

München: Polizisten führen bei Querdenker-Demo jüdischen Politiker Marian Offman ab

Offman gehörte zu den 300 Gegendemonstranten und geriet in Streit mit einem Mann und einer Frau, die ihn provoziert haben sollen. Von beiden Seiten gab es Beleidigungen. Als sich Offman dann weigerte, mit der Polizei mitzugehen, wurde er von vier Beamten abgeführt. Ein Video dokumentiert die Szene.

Offman: „Das hat sich in mein Herz gebrannt.“ Laut Polizeisprecher Andreas Franken führten junge Polizisten Offman ab, die den Ex-Stadtrat nicht kannten: „Ich kann nachvollziehen, dass ein Bürger jüdischen Glaubens in einer solchen Situation mit dem Kontext der Versammlung und des speziellen Datums sich emotional belastet fühlt.“

Zeichen für Demokratie: 300 Gegendemonstranten waren zum Odeonsplatz gekommen. © Jens Hartmann

Am 9. November jährt sich zum 84. Mal der Jahrestag der von den Nationalsozialisten organisierten deutschlandweiten antisemitischen Pogrome. Angesichts dessen hatte Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle die geplante Kundgebung von Querdenkern im Vorfeld verurteilt. Diese soll dort unter dem Motto „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ stattfinden.

„Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind hohe demokratische Güter, die gerade in Deutschland hart erkämpft werden mussten“, erinnerte Spaenle am Montag (7. November) in München. Wer sich auf den 9. November als deutschen Schicksalstag berufe und an diesem Datum in München zu einer Kundgebung aufrufe, um zugunsten vermeintlich „politischer Gefangener“ zu demonstrieren, folge einer „unseligen Tradition“.