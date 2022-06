In Ruhe radeln: Die schönsten Touren in München und dem Umland

Von: Claudia Schuri

Pfingstferien und wunderschönes Wetter – perfekt für einen Radl-Ausflug. Bei sieben Touren in München und dem Umland können ganze Familien sich entspannen und in Ruhe radeln.

München – Die Münchner zieht es raus ins Grüne: Auch dieses Wochenende freuen sich wieder viele auf einen Radl-Ausflug. Doch wer vor dem Touren-Start erst noch eine weitere Anreise vor sich hat, könnte böse überrascht werden. Mit dem Auto drohen Ferien-Staus und wer sein Radl mit der Bahn transportiert, muss sich den knappen Raum mit den vielen 9-Euro-Ticket-Ausflüglern teilen.

Wir zeigen deshalb Touren in München und dem Umland, die besonders idyllisch und interessant sind – damit Sie in Ruhe und ohne Stress losradeln und die Natur genießen können.

Die Relax-Runde zur Allacher Lohe

Die einfach 13 Kilometer lange Tour startet im Luitpoldpark und führt zu vier Seen im Nordwesten: Über den Olympiapark geht‘s an den Lerchenauer See. Von dort aus radelt man über die Max-Wönner-Straße an den Fasaneriesee und schließlich über den Schnepfenweg zur Pappelalle, die sehr ländlich zum Feldmochinger See führt.

Nach einer kurzen Abkühlung geht‘s weiter zum vierten See in der Allacher Lohe. Hier ist Baden nicht erlaubt, aber der Weiher und der Laubwald bieten Ruhe.

Radlspaß für die ganze Familie versprechen viele Touren in München und dem Umland. © imago classic

Der Mangfall-Radweg

Der 66 Kilometer lange Mangfall-Radweg verbindet München mit Rosenheim: Vom Ostbahnhof geht‘s nach Neuperlach, Perlach, Ottobrunn und Höhenkirchen. Im Brauereigasthof Aying ist eine Stärkung möglich.

Ab Feldkirchen-Westerham verläuft die recht ebene Strecke entlang der Mangfall. Über Bruckmühl, Bad Aibling – hier lohnt sich ein Abstecher in den Kurpark oder zur Kirche St. Sebastian – und Kolbermoor erreicht man nach viereinhalb Stunden Fahrt Rosenheim.

Die München-Augsburg-Tour

Viele Naturschönheiten und kulturelle Höhepunkte bietet der 83 Kilometer lange München-Augsburg-Radweg. Startpunkt ist hier das Deutsche Museum. Von da geht’s Richtung Nymphenburg, über die Blutenburg raus auf‘s Land. Über Gröbenzell und Olching radelt man an der Amper durch die Auwälder bis Fürstenfeldbruck.

Die Strecke verläuft weiter über Felder und Dörfer und führt im Kreis Aichach-Friedberg zum Mandichosee und dann über den Augsburger Stadtwald in die Fuggerstadt.

Immer der Würm entlang

Es muss nicht immer die Isar sein: Auch die Würm hat großen Charme. Entlang des Flusses führt eine rund 25 Kilometer lange Route vom Pasinger Bahnhof bis an den Starnberger See. Durch den Pasinger Stadtpark geht’s in Richtung Süden. Vorbei am Gräfelfinger Mühlrad verläuft die Tour weiter über Planegg, Stockdorf und Gauting.

Man folgt dem Würmlauf und gelangt auf einen landschaftlich sehr schönen, zum Teil ansteigenden, Abschnitt der Strecke über Mühlthal und Petersbrunn bis nach Starnberg. Alternativ möglich ist nach Mühlthal auch ein Weg über Leutstetten und das Leutstettener Moos, wo die Überreste eines römischen Gutshofs zu sehen sind. In Percha können die Radler dann in den Starnberger See springen.

Auf zum Ismaninger Speichersee

Ein Paradies für Wasservögel ist der Ismaninger Speichersee. Eine Tour dorthin startet vom Bahnhof in Ismaning. Vorbei am barocken Schloss, das heute als Rathaus genutzt wird, geht‘s über den Ortsteil Fischerhäuser an der Isar entlang Richtung Norden.

Von dort verläuft die Route weiter durchs Grüne zum Speichersee (nicht zum Baden geeignet), wo es eine Einkehrmöglichkeit an der Finsinger Alm gibt. Über den Goldachhof radelt man zurück nach Ismaning. Die gut 27 Kilometer lange Tour dauert rund eine Stunde und 45 Minuten.

Terminal-Tour um den Flughafen

Reise-Flair ganz ohne abzuheben: Das gibt’s beim Umwelt-Radweg rund um den Flughafen München. Für die 18 Kilometer lange Strecke braucht man zwei bis drei Stunden. Der Weg verläuft entlang der Nordallee und der Vorfelder sowie der südlichen Start- und Landebahnen.

Er besteht überwiegend aus Schotter und asphaltierten Abschnitten, der Startpunkt liegt zwischen der Erweiterung des Terminal 1 und der Energiezentrale. Auf 16 Stationen können sich die Radler mit QR-Codes zu Umweltschutz-Maßnahmen am Flughafen informieren.

Der Panoramaweg Isar-Inn

Der Panoramaweg Isar-Inn beginnt an der Ludwigsbrücke und führt über den Ostbahnhof aus der Stadt. Von Trudering geht‘s ein Stück durch den Truderinger Wald nach Solalinden und weiter über Keferloh, Grasbrunn und Harthausen.

Man durchfährt eine Moränenlandschaft und immer wieder Wald-Stücke. Nach zweieinhalb Stunden erreichen die Radler Grafing, wo zum Beispiel die Pfarrkirche St. Ägidius sehenswert ist. Ambitionierte Radler können weiter nach Wasserburg am Inn fahren, die ganze Strecke ist dann 68 Kilometer lang.