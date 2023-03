Rätsel um Schuhbeck-Nachfolge: Auch nach drei Monaten steht sein Restaurant noch leer

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Am Platzl in München war Alfons Schuhbeck (73) lange ein Star - bis er Ende Oktober wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und zum Jahreswechsel sein letztes Restaurant abgeben musste. Geklärt ist seine Nachfolge in den Südtiroler Stuben noch immer nicht.

München - In München stieg er zum Spitzenkoch auf - das Platzl war sein Revier. Hier führte Alfons Schuhbeck (73) unterem anderen die legendären Südtiroler Stuben, die viel Prominenz anzog. Mit der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung ging es für Schuhbeck voriges Jahr aber bergab: Er kassierte eine Haftstrafe, die er bislang noch nicht antreten musste, weil seine Revision läuft. Die Südtiroler Stuben gab Schuhbeck dann zum Jahresende 2022 ab, am Platzl hat er nun nur noch eine Mietwohnung.

Wer wird sein Nachfolger im Restaurant am Platzl? Das ist nach Informationen unserer Redaktion auch drei Monate nach Schuhbecks Ausstieg noch nicht geklärt. Neben umfangreichen Bauarbeiten vor Ort gibt es auch ein Gerangel um die Zuständigkeiten - denn gleich mehrere Behörden sind für die Vergabe zuständig.

München: Edel-Lokal von Alfons Schuhbeck steht seit Monaten leer - Nachfolge ungeklärt

Beworben hatten sich die Staatsoper und das Hofbräuhaus. Beide meldeten Eigenbedarf für die Räume am Platzl 6 bis 8 an, entschieden wurde darüber aber noch nicht. Denn aktuell laufen in dem früheren Restaurant noch Rückbauarbeiten, wie Gerhard Reichel von der Immobilien Bayern bestätigt, die die Räume dann vermieten wird. Nutzungskonzepte werden von Staatsoper wie Hofbräuhaus erstellt, sagt Reichel. Die Bewerber stehen also schon in den Startlöchern - doch die Räume sind längst noch nicht fertig. Vor allem die Elektronik soll ziemlich marode sein.

Ende 2022 schlossen die Südtiroler Stuben, seither ist die Nachfolge ungeklärt © SIGI JANTZ

Reichel zufolge laufen aktuell noch baufachliche Prüfungen „und auch genehmigungsrechtliche Fragestellungen werden geklärt“. Das dauere aber „sicher noch einige Zeit, bis die Dinge entscheidungsreif und die umfangreichen Rückbauarbeiten abgeschlossen sind“, sagt der Geschäftsführer. Auch in der Staatsoper und im Hofbräuhaus hat man noch nichts von einer Entscheidung gehört - geschweige denn eine Info, wann ein Einzug denn möglich wäre. Hintergrund ist auch die Zuständigkeit: Denn in Sachen der zu vermietenden Räume entscheiden neben dem Bauamt auch diverse Ministerien. Und das kann dauern.

Alfons Schuhbeck: Star-Koch sucht nach Investor - und muss um seine Wohnung bangen

Alfons Schuhbeck sucht derweil weiter nach einem Investor, der seine Steuerschulden übernehmen könnte. Bereits zurückgezahlt sind hingegen Mietschulden, die sich in Schuhbecks Gewürzladen am Platzl angesammelt hatte - hier hatte der Vermieter auf Räumung geklagt und gewonnen. Nach wie vor hat der Gewürzladen aber geöffnet - auch heute. Insgesamt scheint sich eine Lösung abzuzeichnen, dass die Schuhbecks Company GmbH wohl doch als Mieter bleiben könnte. Bangen muss Schuhbeck hingegen auch um seine Privatwohnung am Platzl. Denn auch hier hat die Messerschmitt Stiftung auf Räumung geklagt. Der mietrechtliche Prozess am Amtsgericht steht aber noch aus.