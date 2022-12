Rätsel um verstorbenen Senioren - Verkehrspolizei ermittelt und stellt neuen Leiter vor

Von: Phillip Plesch

Ein Radfahrer starb nach einem Unfall in München (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

In Kleinhadern ist ein 68-Jähriger verstorben. Die Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen. Zudem stellt sie einen neuen Leiter vor.

Schlimme Nachrichten aus Kleinhadern: Dort ist am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr ein 68-Jähriger gestürzt und zwei Tage später, am Mittwochabend, in einer Münchner Klinik verstorben. Er hatte ein Fahrrad bei sich. Ob der Mann gefahren ist oder das Rad nur geschoben hatte, ist bisher noch unklar. Ermittelt werden muss zudem, ob es Vorerkrankungen gab, die zum Sturz geführt haben könnten. Die Polizei hofft jetzt auf die Hilfe von Zeugen, die den Sturz beobachtet haben (Telefon: 089/6216 3322). Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen.

Diese Abteilung, die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme, hat seit kurzem einen einen neuen Leiter. Polizeirat Maximilian Hegendörfer (33) hat die Aufgabe im Oktober übernommen. Er blickt schon auf rund zehn Jahre Polizei-Erfahrung in München zurück und hat seine Master-Arbeit über die Zukunft des Fahrradverkehrs in München und die Auswirkungen auf die Polizeiarbeit geschrieben.

Der Fahrradverkehr in München nimmt weiter zu

Er berichtet, dass der Fahrradverkehr in München in den vergangenen fünf Jahren um etwa ein Drittel zugenommen habe. Mit einem Anteil von 18 Prozent am Gesamtverkehr sei München deutschlandweit Spitzenreiter in dieser Hinsicht. Aber: Die Zahl der Unfälle mit Radlern stagniere gleichzeitig. Ein gutes Zeichen! Eine mögliche Prognose: Autofahrer und Radler gewöhnen sich immer mehr aneinander, dafür nehmen aber möglicherweise Konflikte unter Radfahrenden zu.

Ansonsten zählen zu den Aufgaben der Inspektion beispielsweise die Unfallaufnahme in besonders schweren Fällen sowie die Unfallflucht-Fahndung. Vergangenes Jahr wurden hier rund 13 000 Fälle bearbeitet und knapp die Hälfte davon gelöst. Neben der Straße fällt teils auch die Schiene in den Aufgabenbereich der Verkehrspolizei. Beispiel: die S-Bahn-Kollision in Schäftlarn.