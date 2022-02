Räumungsklage! München bangt um Olympia-Oase - Gaststätten-Wirt vor dem Aus

Von: Phillip Plesch

Seit 1997 heißt die Gaststätte „Sakrisch Guat“. © Marcus Schlaf

Einst war sie Treffpunkt für Top-Stars, heute sieht ihre Zukunft schlecht aus. Die Gaststätte „Sakrisch Guat“ in Freimann muss wohl geräumt werden.

München - Ein Bein hat er auf einen Stuhl gestellt - um die Gitarre abzustützen. Vor ihm zwei Mikrofone. Der Swing springt einem quasi aus dem Bild entgegen. Dabei ist es nicht irgendjemand, der hier spielt. Sondern Jesse Owens (1913-1980). Star der Olympischen Spiele von 1936 in Berlin*, als er vier Goldmedaillen gewann. Der Ort, an dem Owens zur Gitarre griff: das heutige Wirtshaus „Sakrisch Guat“ in Freimann.

Es war eine Woche vor den Olympischen Spielen* 1972, als ehemalige Sportgrößen an der Freisinger Landstraße zusammenkamen. „Hey, let‘s sing a song“, habe Owens seinerzeit gesagt - „lasst uns ein Lied singen“. So kam es zu dem Schnappschuss.

Walter Hofstetter (66) war als 17-Jähriger damals mit dabei. „Es war eine tolle Zeit“, sagt er. Jeden Tag war in der Gaststätte etwas los. „Wir hatten das Olympische Feuer schon eine Woche vor Beginn der Spiele.“ So erzählt man sich heute, dass im Diskusring der Sportanlage der Turnerschaft (TS) Jahn ein Holzhaufen mit der Olympischen Flamme entzündet wurde.

Jesse Owens spielt 1972 im Freimanner Lokal Gitarre. © Repro: Marcus Schlaf

Traditionsgaststätte vor dem Aus: Einige Promis waren im „Sakrisch Guat“ zu Gast

Owens war auch nicht der einzige Prominente, der in der Wirtschaft zu Gast war. So hatte zum Beispiel auch Kabarettist Dieter Hildebrandt einen Auftritt hier - und die Schweizer Chansonsängerin Helen Vita. „Mit ihr habe ich sogar getanzt“, erzählt Hofstetter.

Die Anwohner verbinden viele Erinnerungen mit der über 100-jährigen Gaststätte, die seit 1997 „Sakrisch Guat“ heißt und von Wirt Bernhard Scholl betrieben wird.

Doch es sieht nicht so aus, als würden noch viele Geschichten dazukommen. Denn das Restaurant steht vor dem Abriss*. Das Gründstück an der Freisinger Landstraße gehört der TS Jahn. Und die hat es im April 2018 an die Bayerische Hausbau (BHG) verkauft*, um aus dem Erlös den Bau von zwei Sporthallen* zu finanzieren. Die BHG möchte dort ein weiter südlich geplantes Neubauquartier erweitern. Sie zahlte zunächst einen Sockelbetrag von rund zehn Millionen Euro, der sich noch auf etwa 20 Millionen Euro erhöhen kann - je nach Dichte der Bebauung.

Walter Hofstetter hat viel im „Sakrisch Guat“ erlebt - und ist auch heute noch gerne zu Gast. © Marcus Schlaf

„Sakrisch Guat“ vor ungewisser Zukunft: Räumungsklage bleibt bestehen

Doch gegen die Pläne der BHG regt sich erheblicher Widerstand. Walter Hofstetter ist Teil einer Initiative, die sich für den Erhalt der traditionsreichen Gaststätte einsetzt. Zudem haben einige Vereinsmitglieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Kaufvertrags. Seit über einem Jahr schwelt dieser Streit um das „Sakrisch Guat“ nun schon.

Vergangenen Donnerstag (4. Februar) gab’s die nächste schlechte Nachricht für die Initiative: Das Oberlandesgericht in der Schleißheimer Straße gab der erstinstanzlichen Räumungsklage gegen den Wirt Bernhard Scholl statt. Nach aktuellem Stand muss er am 22. Februar die Wirtschaft und seine darüberliegende Wohnung aufgeben. Für den Verein ist am 16. Februar ein wichtiger Termin. Dann geht’s wieder um den Kaufvertrag. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA