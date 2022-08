Grünen und Linke über Vorgehen bei Rammstein-Konzert verärgert: „An Unseriosität schwer zu überbieten“

Von: Sascha Karowski

Nach dem geplatzten Rammstein-Konzert gibt es Ärger im Stadtrat München. Linke und Grüne fordern von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner eine Erklärung zu seinem „unseriösen Verhalten“.

München - Das geplatzte Rammstein-Konzert an Silvester auf der Theresienwiese könnte ein Nachspiel haben. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) soll sich erklären, das fordern Grüne und Linke. In einer Mitteilung heißt es, unter anderem soll geklärt werden, auf welcher Grundlage Baumgärtner den Stadtrat unter Druck gesetzt habe, übereilt eine Entscheidung herbeiführen zu müssen – obwohl seitens des Veranstalters noch nicht einmal eine Anfrage an Rammstein für ein Konzert auf der Theresienwiese erfolgt war.

Baumgärtner hatte dazu ausgeführt, es sei in dem Geschäft üblich, sich zunächst um einen Platz zu kümmern und dann die Akteure zu kontaktieren. „Das ist beim Olympiapark genauso.“ Rammstein hatte zwischenzeitlich mitgeteilt, lediglich eine Anfrage für ein Silvester-Konzert auf dem Messegelände vorliegen zu haben.

Grünen sauer: Baumgärtner setze Stadtrat nicht zum ersten Mal unter Druck

„Was in den letzten Wochen gelaufen ist, ist an Unseriosität schwer zu überbieten“, sagte Grünen-Fraktionschef Dominik Krause. Nicht zum ersten Mal habe der Wirtschaftsreferent versucht, den Stadtrat mit „halb garen Informationen“ unter Druck zu setzen. „Man muss sich fragen, ob Baumgärtner dem Amt gewachsen ist. Und ob er im Interesse der Stadt gehandelt hat oder eines ihm und der CSU scheinbar nahestehenden Veranstalters.“ Mit der Anfrage erhoffe er sich Aufklärung, ob Baumgärtner seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen sei.

Stefan Jagel (Linke) kündigte an, gegebenenfalls eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzulegen, falls Baumgärtner nicht für Transparenz sorge. Zwischen ihm und Veranstalter Klaus Leutgeb gebe es so viele Ungereimtheiten, „das stinkt für mich zum Himmel“. Man könne nicht zulassen, „dass eine Monopolstellung für Großveranstaltungen in München über vermeintliche Beziehungen eingerichtet wird, während viele Kreative in der Veranstaltungsbranche Münchens über Jahre nur Absagen bekamen“. (ska)