Deutschland-Schlemmer-Ranking: München belegt Spitzenplatz - Nürnberg ebenfalls unter den Top-Zehn

Von: Lucas Sauter-Orengo

München führt ein Ranking der deutschen Städte mit dem größten kulinarischen Angebot an. In den Top-10 ebenfalls vertreten: Nürnberg. © IMAGO / Panthermedia / IMAGO / Panthermedia

Welche Stadt in Deutschland hat kulinarisch die Nase vorne? Einem neuesten Ranking nach hat München am meisten zu bieten. Doch auch Nürnberg liegt auf den Spitzenplätzen.

München - Auch wenn das Wetter aktuell nicht wirklich Frühlingsgefühle hochkommen lassen will, steht dieser Tage schon wieder Ostern vor der Tür. Der Winter ist vorbei, für viele geht es über die Feiertage in den Urlaub. Allzeit ein beliebter Plan rund um Karfreitag und Ostermontag: Ein Städtetrip. Destinationen wie Paris, Mailand, Rom oder London stehen wie gewohnt bei vielen auf dem Plan. Doch auch ein Städtetrip in Deutschland ist beliebt, auch für all diejenigen, die kulinarisch auf ihre Kosten kommen wollen. Eine Umfrage zeigt jetzt, wo das Angebot am größten ist. Dabei landen zwei bayerische Städte unter den Top-Zehn - wenn auch mit großem Abstand zueinander.

Deutschland-Ranking: München landet kulinarisch auf Platz 1 - Nürnberg folgt einige Plätze dahinter

Die bayerische Landeshauptstadt München ist immer ein Magnet für Touristen. Ob eine Sightseeing-Tour durch die Innenstadt, ein Besuch in umliegenden Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Neuschwanstein oder ein Spaziergang durch den Olympiapark - besonders an Ostern wuselt es hier nur so vor Touristen. Doch auch kulinarisch kommt man auf seine Kosten - wie ein Ranking des Reisegutschein-Portals tripz.de jetzt zeigt.

Das Portal analysierte die 70 einwohnerstärksten Städte in Deutschland in vier Kategorien: „Das monatliche Suchvolumen einer Stadt mit dem Keyword Restaurant, um das allgemeine örtliche kulinarische Interesse von Einheimischen und TouristInnen zu prüfen, die Gastro-Dichte einer Stadt pro Quadratkilometer, die Anzahl der Sterne-Lokale sowie die Verfügbarkeit an regionalen Spezialitäten.“

Ranking: München kulinarisch attraktivste Stadt in Deutschland - Berlin, Köln, Hamburg folgen

Die bayerische Landeshauptstadt landet im Ranking ganz oben auf dem ersten Platz: „Die bayerische Landeshauptstadt punktet vor allem mit der höchsten Gastro-Dichte von umgerechnet rund 40 Restaurants auf einem Quadratkilometer“, so tripz.de. Dazu punktet München mit zwölf Michelin-Restaurants und den regionalen Klassikern wie Weisswurst, Bier und Brezn. Die zweitgrößte Stadt in Bayern, Nürnberg, landet indess auf Platz sieben und schafft es somit in die Top-Zehn.

Top-10 in Deutschland: München hat kulinarisch die Nase vorn - Nürnberg folgt auf Platz sieben

Die Franken-Metropole punktet mit 24 Lokalitäten pro Quadratkilometer und sieben Michelin-Restaurants. Klassiker wie Rostbratwürste, gebackene Krapfen und fränkischer Wein runden das kulinarische Angebot ab. Dem Ranking nach sieht die Liste der Top-Zehn Destinationen dann wie folgt aus:

München

Frankfurt am Main

Berlin

Düsseldorf

Stuttgart

Hamburg

Köln

Nürnberg

Regensburg

Kassel