Schüsse auf Münchner Rastplatz: Porsche-Besitzer wollte Polizist überfahren – jetzt muss er hinter Gitter

Von: Andreas Thieme

Peter R. (54, li.) mit seinem Verteidiger Marc Wederhake © Sigi Jantz

Mit Schüssen versuchte ein Polizist einen Raser zu stoppen, der ihn wohl überfahren wollte. Für den Porsche-Fahrer endet dieser Fall nun im Gefängnis.

München – Dieser Fall ist ein echter Krimi! Und für Peter R. (54) endet er im Gefängnis. Zu zwei Jahren und acht Monaten Haft wurde der Porsche-Fahrer am Freitag (25. November) vom Amtsgericht München verurteilt. Er hatte, so das Urteil, versucht, einen Polizisten während einer Verkehrskontrolle zu überfahren, um zu flüchten.

Brisant: Der Beamte hatte während des Manövers auf Peter R. geschossen und ihn zweimal im Gesicht getroffen. Narben am Ohr und an der Wange waren auch vor Gericht noch deutlich zu sehen. Insgesamt vier Schüsse hatte der Polizist abgegeben, um Peter R. zu stoppen. Zunächst von vorne.

Zeugen zufolge war der Beamte aber auch um den Porsche herumgegangen und hatte auch noch von der Seite geschossen. Strittig war, ob das noch durch eine Notwehr gedeckt war.

München: Raser flieht und will Polizisten anfahren – der zückt die Pistole und schießt

Peter R. überlebte, wurde aber schwer verletzt. Er hatte am 1. September 2021 ein Date mit einer Escort-Dame gehabt, die er in seinem Porsche mitnahm. Als die Polizei ihn am Europaplatz einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, trat Peter R. aufs Gas und flüchtete mit bis zu 200 km/h auf der Autobahn, hielt dann aber doch an einem Rastplatz nahe Daglfing. Als zwei Polizisten ihn kontrollieren wollte, fuhr er jedoch plötzlich wieder an – ein Polizist rettete sich durch einen Hechtsprung.

Das Gericht wertete den Vorfall gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und schickt Peter R. ins Gefängnis. Er hatte schwere Vorwürfe gegen den Polizisten erhoben, der ihn angeschossen hat. Doch zur Wahrheit gehört auch: Peter R. hatte an jenem Abend rund zwei Promille Alkohol im Blut.

Dazu kommt: Seinen Führerschein hatte er schon Monate zuvor abgeben müssen - er hätte also gar nicht mehr fahren dürfen. So erklärt sich auch seine Flucht vor der Polizei, die R. letztendlich aber ins Gefängnis bringt.