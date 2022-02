Mitten in München: Bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus - schlug der Täter bereits Anfang Januar zu?

Von: Leyla Yildiz

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Eine Tankstelle in München ist am gestrigen Mittwoch (2. Februar) ausgeraubt worden. Der Täter ist noch unbekannt - die Polizei ermittelt.

München: Überfall auf Tankstelle - schlug derselbe Täter wieder zu?

Update vom 3. Februar, 15.45 Uhr: Nach dem Überfall auf die Tankstelle in der Kapuzinerstraße (siehe Erstmeldung), stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf selbige Tankstelle Anfang Januar gibt. Damals hatte ein unbekannter Mann, dessen Täterbeschreibung zu der des jetzigen Überfalls passt, einen Überfall ausgeübt. „Wir prüfen die Zusammenhänge“, sagt eine Polizeisprecherin gegenüber der tz.

Mitten in München: Bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus

Erstmeldung vom 3. Februar 2022

München - In München ist eine Taktstelle in der Kapuzinerstraße ausgeraubt worden. Wie die Polizei in einer Mitteilung mitteilt, hatte ein Mitarbeiter der Polizei am gestrigen Mittwoch (2. Februar) gegen 20.10 Uhr über den Notruf einen Mann in den Verkaufsräumen gemeldet, der soeben einen Raub begangenen hat.

Demnach soll der bislang Unbekannte einige Waren aus dem Kühlregal genommen haben und sie anschließend in eine Plastiktüte gesteckt haben. Daraufhin sei er an die Kasse gegangen, um die Angestellten aufzufordern Bargeld herauszugeben. Dabei zeigte er laut Polizei eine unbekannte Faustfeuerwaffe.

Raubüberfall auf Münchner Tankstelle: Täter wollte das Bargeld aus der Kasse

„Einer der beiden Angestellten öffnete die Kasse und übergab hieraus Bargeld an den Täter. Dieses steckte er in eine mitgeführte Tasche, verließ daraufhin die Tankstelle und flüchtete unerkannt in Richtung Roecklplatz“, heißt es weiter. Daraufhin leiteten die Beamten sofort eine Fahndung mit über 30 Polizeistreifen ein - sie blieb jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat nun das Kommissariat 21 übernommen.

Münchner Tankstelle ausgeraubt: Polizei kann zum Täter folgende Angaben machen

Männlich, Alter unbekannt

circa 180 bis 190 Zentimeter groß, eher schlank, braune Augen

Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, hellem Pullover, weißer Mütze, heller Hose, weißer Mund-Nasen-Schutz sowie schwarzen Sneakern.

Er führte eine Plastiktasche mit unbekannter Aufschrift mit großen Haltegriffen mit sich.

Er war bewaffnet mit einer unbekannten Faustfeuerwaffe.

Raubüberfall auf Münchner Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise

„Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kapuzinerstraße, Isartalstraße und Dreimühlenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?“ Die Polizei bitte alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, sich beim Kommissariat 21 unter der Telefonnummer (089) 29 10 0 zu melden. (ly)