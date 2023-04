Rauchmelder schlägt Alarm: Nachbar ruft Feuerwehr - Einsatzkräfte reißen Münchner aus dem Schlaf

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Rauchmelder sorgte für einen Feuerwehreinsatz in München (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Ein Mann in München hörte den Rauchmelder in seiner Wohnung nicht, ein Nachbar rief deshalb die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür gewaltsam.

München - Die Feuerwehr München hat einen Bewohner aus seiner verrauchten Wohnung gerettet. Darüber informieren die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung am Samstag, 15. April.

Rauchmelder schlägt Alarm, Nachbar ruft Feuerwehr - Einsatzkräfte wecken Bewohner „unsanft“

Demnach schlug der Rauchmelder in der Wohnung Alarm - das Warnsignal hörte allerdings nur der Nachbar, nicht der Bewohner der Wohnung selbst. Der Nachbar rief daraufhin die Feuerwehr.

„Die Einsatzkräfte setzten an der Wohnungstüre einen Rauchschutzvorhang, öffneten gewaltsam die Türe und machten sich in der verrauchten Wohnung auf die Suche“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Feuerwehrleute fanden „den Bewohner schlafend in der Wohnung, weckten ihn unsanft“ und brachten ihn aus der Wohnung.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Essen brennt auf Herd an - Feuerwehreinsatz in München

Anschließend kümmerten sie sich um den Grund für die Rauchentwicklung: verbranntes Essen. „Das auf dem Herd befindliche Essen ließ aufgrund starker Verbrennungen keinen Verzehr mehr zu“, berichtet die Feuerwehr in der Pressemitteilung. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Der Bewohner wurde von Rettungskräften untersucht, dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt und er konnte „wieder zurück in seine Wohnung, um seinen Schlaf fortzusetzen.“

Ein Sachschaden konnte von der Feuerwehr nicht beziffert werden. „Der Anruf des Nachbarn, der den Rauchmelder hörte, ließ glücklicherweise keinen größeren Schaden entstehen“, heißt es dazu abschließend. (kam)

Achtung Feuer, es brennt! Im Notfall richtig reagieren (Video)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.