„Eine Person im Wasser“: Großeinsatz an Reichenbachbrücke mitten in der Nacht

In die Isar gefallen

+ © Berufsfeuerwehr München Die Rettungskräfte waren an der Reichenbachbrücke im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mitten in der Nacht rückten Einsatzkräfte zur Münchner Reichenbachbrücke aus. Den Rettern wurde eine in der Isar treibende Person gemeldet.

München - Mitten in der Nacht rückten die Einsatzkräfte in München aus, denn: Um 3.15 Uhr wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften mit dem Schlagwort „Wasserrettung - eine Person im Wasser“ an die Isar alarmiert. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Reichenbachbrücke in München: In der Isar treibende Person gemeldet

Gemeldet wurde eine Person, die in Höhe der Reichenbachbrücke in der Isar treibe. Der Einsatzführungsdienst, zwei Wasserrettungseinheiten, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifenwagen der Polizei München waren im Einsatz.



An der Einsatzstelle wurde dann schnell klar, dass ein 26-jähriger Mann, der mit durchnässten Klamotten auf einem Mittelsteg stand, die vermeintliche Person im Wasser war. Der Mann war rund fünf Meter am Rande der Isar ins Wasser gefallen und konnte sich im Anschluss selbst an den Mittelsteg retten.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

München: Mann kommt unterkühlt ins Krankenhaus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den unterkühlten Mann. Sie brachten ihn im Anschluss mit Hilfe eines Flaschenzugs, welcher an einer Drehleiter befestigt war, an die Oberfläche.



Der 26-Jährige wurde danach in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert, so die Feuerwehr weiter. (kam)