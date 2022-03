Wo ist mein Auto? Rentner parkt BMW X3 in München - doch wo, weiß er nicht mehr

Von: Julian Spies

Ein Auto wie das hier abgebildete hat Wolfgang D. irgendwo im Münchner Norden abgestellt und nicht mehr gefunden. © MM

Schon seit langem sucht der Rentner Wolfgang D. seinen BMW, den er in München geparkt hat, seitdem aber nicht mehr finden kann. Die verzweifelte Suche nach dem SUV gibt er auch nach Monaten nicht auf.

Es fing alles so alltäglich an – und endete in einer nun schon ein halbes Jahr andauernden Suche. Wolfgang D. (72) wollte am Tag, an dem sein Auto verschwand, einfach nur zum Wienerwald fahren. Das war Ende August. Seitdem fehlt von seinem Stadtgeländewagen jede Spur.

München: Mann weiß nicht mehr, wo er seinen BMW X3 geparkt hat

Was war passiert? Als der Rentner damals am Wienerwald am Leonrodplatz ankam, fand er dort keinen Parkplatz. Er fuhr weiter, suchte woanders, stellte seinen dunkelblauen BMW X3 vermutlich irgendwo zwischen Rotkreuzplatz, Nymphenburger Straße und Olympiagelände ab. Zurück nach Hause fuhr er mit der Tram. Denn wo genau er sein Auto geparkt hatte, daran kann sich der 72-Jährige nicht mehr erinnern.

München: Das Auto müsste mittlerweile total verdreckt sein

„Wir haben die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass der SUV noch auftaucht“, sagt Susanne Theml (79), die ihren Bruder bei der Suche unterstützt. Anfangs seien sie unzählige Straßen in dem Gebiet auf und ab gelaufen. Ihr Bruder immer seinen Autoschlüssel in der Hand. Immer wieder drückte er den Knopf, der in bis zu 100 Metern Entfernung die Blinker des Autos aufleuchten lässt. Doch Fehlanzeige! Nirgends ein Blinklicht zu sehen, geschweige denn der blaue SUV. Auch bei der Polizei* und bei Politessen hätten sie nachgefragt, erzählt Theml. Doch auch das blieb ohne Erfolg. Sehr seltsam sei das alles, sagt Theml, denn das Auto müsste mittlerweile ja total verdreckt sein und auffallen. „Es könnte aber auch sein, dass es gestohlen wurde“, befürchtet Theml. „Meinen Bruder macht das sehr traurig.“ Er sei früher selbst bei BMW angestellt gewesen, sei immer gerne Auto gefahren. Seit dem Verschwinden ist der 72-jährige nicht mehr so mobil.

Wolfgang D. hat sein Auto in München abgestellt, weiß jedoch nicht mehr, wo es ist. © privat

Leser werden um Hilfe gebeten: Wer hat das Auto gesehen?

Aufgeben wollen die beiden dennoch nicht. Deshalb bittet Theml für ihren Bruder nun die Leserinnen und Leser um Hilfe. Vielleicht weiß ja jemand, wo der dunkelblaue BMW X3 (sieben bis zehn Jahre alt) mit dem Kennzeichen M-KK 8036 abgestellt ist. Falls sie den Stadtgeländewagen irgendwo gesehen haben, melden Sie sich bitte bei Lokales@merkurtz.de. Den Finder erwartet eine Belohnung von 500 Euro. Susanne Theml und ihr Bruder freuen sich über jeden Hinweis. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. lim *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

